Animal Crossing | Pocket Camp si aggiorna

Animal Crossing Pocket Camp è il primo gioco Early Access di Nintendo - editoriale : Sono passati ormai quasi quattro mesi da quando Nintendo ha rilasciato lo spin-off di Animal Crossing sugli smartphone di tutto il mondo, e al lancio abbiamo avuto modo di parlare nel dettaglio di quali fossero i difetti di Pocket Camp. La mia sensazione era che al gioco mancasse qualcosa, che l'applicazione non riuscisse a riproporre tutti quegli elementi che hanno reso Animal Crossing così speciale nelle precedenti iterazioni per GameCube, Wii ...

Animal Crossing : Pocket Camp - arrivano nuovi animali con il nuovo aggiornamento : Il celebre titolo Nintendo Animal Crossing: Pocket Camp è stato aggiornato, riferisce Mynintendonews.L'update ha introdotto quattro nuovi Animali al gioco: Sprinkle, Static, Ava e Boots. Inoltre sono stati aggiunti nuovi oggetti sbloccabili tra cui la macchina per la neve, un eroe robot, un grande uovo, ed una stufa panciuta.Oltre a tutto questo l'aggiornamento porta anche un'iniziativa chiamata 'Host the Most'. Fino al 13 gennaio sarà più ...

Nintendo : manutenzione in programma per domani per i titoli di Animal Crossing e Pokemon : Per la giornata di domani Nintendo ha pensato bene di programmare una manutenzione dei server di diversi titoli per 3DS, riporta Nintendoeverything.Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo e Pokemon Sole e Luna e UltraSole e UltraLuna saranno oggetto della manutenzione dei server, per cui potrebberso essere riscontrati eventuali problemi di connessione nelle date riportate.Il programma di manutenzione è il seguente:Read more…

Videogiochi : in campeggio con Animal Crossing sullo smartphone : L'area, che dobbiamo arredare, abbellire e gestire, è il punto di partenza e arrivo per tutte le avventure che viviamo nel mondo di Animal Crossing . Da qui ci spostiamo, utilizzando una mappa, nelle ...

Animal Crossing Pocket Camp disponibile su Android ed iOS : Un titolo noto per Nintendo DS arriva in una sua versione dedicata su Android ed iOS. Sto parlando di Animal Crossing, un simulatore amato da tantissime persone. Descrizione Nella sua versione Pocket Camp, questo gioco punta a raggiungere un numero maggiore di utenti con un’ottimizzazione per gli schermi totalmente touch e tutte le sue classiche funzionalità. Andiamo a leggere la descrizione nello store: Ciao! Questo è Animal Crossing: ...