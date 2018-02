Ancona | stroncato da un infarto durante l' elettrocardiogramma

ilgiornale

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Un lieve malore, a prima vista passeggero. Ma per sicurezza - e nonostante non avesse mai sofferto di cuore - si è sottoposto a un accertamento di routine. La tragedia si è però consumata sulla pedana preposta per l'da sforzo: l'uomo è morto,da undavanti al medico che lo stava visitando. È successo nell'ospedale Torrette di. Come racconta il Messaggero, per più di un'ora i medici del reparto di cardiologia hanno tentato di rianimare il 65enne di Offagna, Rolando Duranti. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: l'autopsia ha confermato che è stato ucciso da un. "Il paziente era stato inviato dal medico curante per sottoporsi a una prova di sforzo per verificare la natura dei dolori toracici", ha spiegato Alessandro Cappucci, direttore del reparto, "Non aveva mai avuto ...