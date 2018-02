Ammonisce Balotelli e rischia di finire in tribunale

Francia - scandalo in Ligue 1 : cori razzisti a Balotelli - l'arbitro lo Ammonisce : Non poteva crederci, Mario Balotelli, quando ha visto l'arbitro estrarre il cartellino giallo e sventolarglielo sotto il naso per comminargli un'ammonizione.Già, perché la sanzione non è arrivata dopo un fallo di gioco o dopo una protesta vistosa, ma subito dopo che super Mario era stato fatto oggetto di insulti razzisti durante una partita che il suo Nizza era andato a giocare sul campo del Digione.A fine primo tempo, mentre rientrava ...