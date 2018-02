Amaurys Perez vs Rosa Perrotta Lo scontro in diretta Isola dei famosi 2018

Isola dei famosi : in nomination Filippo Nardi - Amaurys Perez e Franco Terlizzi - ecco i gruppi col “mejor” e “peor” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo la quarta puntata di martedì 13 febbraio e quali sono i due gruppi creati dal “migliore” e dal “peggiore” che vivranno su due isole distinte. Isola dei famosi 2018, i concorrenti Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Giucas Casella, mentalista, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto […] L'articolo Isola dei ...

Chi è Angela Rende moglie di Amaurys Perez/ "Lei è una madre meravigliosa!" (Isola dei Famosi 2018) : Angela Rende, moglie del "naufrago" Amaurys Perez, è una di coloro che maggiormente sostengono il proprio compagno all'Isola dei Famosi 2018 grazie anche al loro forte legame(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 20:25:00 GMT)

Amaurys Perez/ Si scusa con Francesca Cipriani - torna il sereno tra i due? (Isola dei famosi 2018) : Amaurys Perez è stato tenuto fuori dalla prova ricompensa per via della penalizzazione. L’ex campione di pallanuoto si è scusato con Francesca per quanto fatto.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:39:00 GMT)

“Mio figlio… e la sua morte”. Il dramma di Amaurys Perez arriva nella notte. All’Isola dei Famosi arrivano le prime parole che fanno soffrire e riflettere tutti. Tra i naufraghi cala il silenzio : Come sappiamo l’isola dei Famosi in queste settimane è attraversata dal vento della discordia. Da una parte il ‘droga gate’ e dall’altra i rapporti tesi tra i naufraghi hanno portato un po’ d’amarezza sul reality. Ma in Honduras non tutto va male. O almeno se Cecilia Capriotti e Filippo Nardi sono ai ferri corti, altri concorrenti invece mostrano un certo affiatamento. E infatti in una di queste ultime ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni - Amaurys Perez e lo scontro con la Cipriani : "Esigo delle scuse!" : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e news: dopo l'abbandono di Monte e l'eliminazione di Nadia, in Honduras si punta tutto su Francesca Cipriani, ecco le ultime.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:15:00 GMT)

Amaurys Perez/ "Qui ti metti alla prova su qualunque punto" - video (Isola dei Famosi 2018) : Amaurys Perez si è confrontato con gli altri naufraghi e ha tirato le somme di un percorso irto di ostacoli. Ecco tutte le ultime news dall'Honduras (Isola dei Famosi 2018).(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:31:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Amaurys Perez e il rapporto con la fede : "Tutto grazie a mia suocera" : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news. Elena Morali, in arrivo dissapori con Nadia Rinaldi? La nuova naufraga confessa di avere una grande preoccupazione...(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 22:40:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Un complotto contro Francesca Cipriani? Le rivelazioni di Franco e Amaurys Perez : ISOLA dei FAMOSI 2018: Francesca Cipriani è stata vittima di un complotto da parte dei compagni? Franco Terlizzi indaga e Amaurys Perez conferma i sospetti.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 22:00:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Amaurys Perez felicissimo - finalmente i naufraghi hanno il fuoco : Isola dei Famosi 2018: Amaurys Perez è tra i più felici dopo che i ragazzi hanno ottenuto il fuoco. Il riso dentro al guscio del cocco è sicuramente un privilegio non da poco per i naufraghi(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 20:57:00 GMT)

Isola dei Famosi - Amaurys Pérez perde il costume in diretta : L' Isola dei Famosi è un programma fatto anche di tante prove, più o meno difficili. Questa sera i naufraghi hanno dovuto affrontare sia la prova che ha decretato il peggiore e il migliore, sia quella ...

Isola - incidente sexy per Amaurys Perez : I sogni proibiti delle fan di Amaurys Perez sono stati ascoltati. Il "bronzo di Riace" dell'

Amaurys Perez / Lo scontro con Franco Terlizzi : dopo le polemiche arriva la pace? (Isola dei Famosi 2018) : Amaurys Perez si lascia andare con Giucas Casella ad una stralunata gara sullo sfondo dell'Isola dei Famosi 2018, tra lo stupore generale e l'imbarazzo di Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:30:00 GMT)

Daytime Isola : Amaurys Pérez contesta i compagni : L’Isola dei Famosi 2018, Amaurys Pérez attacca i naufraghi Torna stasera, con la seconda puntata in diretta, L’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, in studio con Mara Venier e Daniele Bossari, svelerà chi abbandonerà l’Isola questa sera tra Eva Henger e il modello Marco Ferri. Intanto gli animi in Honduras, come riporta lo stesso inviato Stefano De Martino, sono davvero tesi. In particolar modo sulla ...

Amaurys PEREZ/ Video - siparietto incredibile con Giucas Casella... (Isola dei Famosi 2018) : AMAURYS PEREZ si lascia andare con Giucas Casella ad una stralunata gara sullo sfondo dell'Isola dei Famosi 2018, tra lo stupore generale e l'imbarazzo di Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:16:00 GMT)