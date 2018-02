Alzheimer | la malattia è stata fatta regredire nei topi

Alzheimer : super-occhiali e smartphone per smascherare la malattia : Un paio di (avveniristici) occhiali e/o uno smartphone per diagnosticare precocemente l' Alzheimer , piaga emergente nei Paesi occidentali, individuando i primi sintomi. E' una delle nuove frontiere di ...

Alzheimer - lo scienziato che ha scoperto l’origine della malattia : “Rinuncia di Pfizer stimolo a fare più ricerca di base” : “La decisione della Pfizer di tirare i remi in barca sull’ Alzheimer , se si esclude la possibile perdita di posti di lavoro, non è preoccupante. Anzi, può avere aspetti positivi. Dev’essere, infatti, considerata un segnale per le istituzioni, italiane ed europee, affinché abbandonino finalmente ogni alibi e assumano l’impegno d’investire di più sulla ricerca di base, battendo nuove piste”. A parlare è uno scienziato italiano che questa nuova ...

Alzheimer : un farmaco per il diabete può aiutare a curare la perdita di memoria provocata dalla malattia : Una nuova ricerca della Lancaster University nel Regno Unito potrebbe portare notevoli miglioramenti nel trattamento dell’ Alzheimer attraverso l’uso di un farmaco originariamente creato per curare il diabete di tipo 2. L’ Alzheimer è la causa più comune di demenza e, secondo l’ Alzheimer Society, che ha partecipato a sostenere questa ricerca, si prevede che il numero di persone colpite salirà a 2 milioni nel Regno Unito entro il 2051. Il Dottor ...

Medicina - Alzheimer : creata un tecnologia in grado di rilevare la malattia fin dalle sue prime fasi : I ricercatori dell’Università del Minnesota hanno creato una nuova tecnologia per rendere più facile l’individuazione delle prime fasi dell’Alzheimer. I ricercatori del Center for Drug Design hanno usato una telecamera per raccogliere le immagini della luce mentre interagisce con la retina, che permette di cogliere l’Alzheimer nelle sue prime fasi. “Il nostro obiettivo è rilevare la malattia il prima possibile. Questo ci aiuterà nella ...