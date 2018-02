Alitalia | frenata su vendita | Calenda pretendenti non d’accordo prima elezioni Adnkronos

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Roma, 14 feb. () – “Ila pensano diversamente e per ballare bisogna essere in due”. E, per questo, ladiè destinata a concludersi dopo ledel 4 marzo. Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo, sintetizza così lo stato dell’arte della procedura di cessione della compagnia e fissa un punto fermo sui tempi dell’operazione, dopo che, fino a qualche settimana fa, ancora si puntava a tentare un affondo per chiudere la partitadella scadenza elettorale. Un obiettivo che, però, con il passare dei giorni, è diventato sempre meno alla portata fino alla presa d’atto di questi giorni, da parte del ministro(“avrei già chiuso ma ihanno frenato causa”, ha scritto ieri su Twitter) ma anche del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, che la ...