Aiutò Dj Fabo al suicidio | oggi Cappato al giudizio del Tribunale

Aiutò Dj Fabo al suicidio : Cappato al giudizio del Tribunale : Milano, 13 feb. , askanews, - Per Marco Cappato, sarà il giorno del giudizio. Mercoledì 14 febbraio è infatti prevista la sentenza di primo grado a carico dell'esponente del partito Radicale, sotto ...

Dj Fabo - Cappato ai giudici : “Meglio condannato che assolto perché giudicate irrilevante il mio aiuto a Fabiano” : “Se dovesse essere giudicato irrilevante l’aiuto che ho dato a Fabiano, a una assoluzione preferisco una condanna”. Lo ha detto Marco Cappato, l’esponente dei radicali imputato per aiuto al suicidio a Milano per aver accompagnato Dj Fabo in Svizzera per mettere in atto la procedura della ‘dolce morte’, nelle sue dichiarazioni spontanee in aula. Dichiarazioni con cui ha rivendicato di essere “andato ad ...

"Il fatto non sussiste": con questa motivazione la procura di Milano chiede di non procedere contro Marco Cappato. Secondo il pm "la decisione del suicidio assistito era già stata presa da dj Fabo prima ancora di entrare in contatto con Cappato.