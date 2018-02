Ai cinesi la società spagnola che ha comprato i diritti tv della serie A Cosa succede ora

agi

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) La Cina mette le mani sui campionati di calcio di Spagna e Italia. Il fondo di investimento Orient Hontai Capital, con sede a Shanghai, ha acquistato per 900 milioni di euro il 54,5% di Imagina, la societànata dalla fusione di Globomedia e Mediapro​, la società che ha itvLiga e si è aggiudicata la settimana scorsa anche quelliA per il triennio 2018-2021, suscitando accese polemiche. Secondo la stampa iberica, manca solo l'ufficialità: il fondo ha rilevato le quote possedute da Torreal (23,5%), Televisa (19%), e Gerard Romy (12%) uno dei soci fondatori. Il valore dell'operazione è di poco inferiore agli 1,05 miliardi di euro sborsati da Mediapro per aggiudicarsi l'astaLega Calcio. Una capitalizzazione da 10 miliardi "Poco conosciuto in Europa, Orient Hontai ...