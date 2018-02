Ai cinesi la società spagnola che ha comprato i diritti tv della serie A. Cosa succede ora : La Cina mette le mani sui campionati di calcio di Spagna e Italia. Il fondo di investimento Orient Hontai Capital, con sede a Shanghai, ha acquistato per 900 milioni di euro il 54,5% di Imagina, la società spagnola nata dalla fusione di Globomedia e Mediapro?, la società che ha i diritti tv della Liga e si è aggiudicata la settimana scorsa anche quelli della serie A per il triennio 2018-2021, suscitando accese ...

Usa - la società di Jared Kushner sotto indagine per i visti agli investitori : a beneficiarne soprattutto cinesi : La società immobiliare di Jared Kushner , genero e consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, finisce sotto indagine della commissione Usa di vigilanza della Borsa. La Sec contesta all’immobiliare di Kushner l’uso del programma di investimento legato ai visti Eb-5: un sistema che offre la green card ad aspiranti immigrati che investono almeno 500mila dollari in certi settori economici creando più di 10 posti di lavoro. ...

Ragazze cinesi single - emancipate e in carriera. “Siete lo scarto della società” : «Le donne occupano l’altra metà del cielo». Sono passati quasi 50 anni da quando, Mao Zedong «liberava» le donne cinesi dopo secoli di discriminazioni e subordinazione al potere maschile. La tradizione confuciana definiva i ruoli all’interno della famiglia: la donna doveva obbedire al padre, poi al marito e al figlio. «Il posto degli uomini è socia...

