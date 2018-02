Accelera l' inflazione degli Usa Le Borse sbandano | poi chiudono in netto rialzo

USA - stabile l'inflazione a gennaio ma Accelera il tasso mensile : Teleborsa, - accelera , su base mensile , l'inflazione negli Stati Uniti confermandosi sopra l'obiettivo della Federal Reserve , 2%, . Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi ...

L’inflazione Usa Accelera - T-Bond sopra il 2% per la prima volta dal 2008. Stretta Fed più vicina? : L’indice Cpi al 2,1% fa salire i rendimenti dei T-Bond a due anni sopra il 2% per la prima volta dal 2008 ma non crea pressioni sulla politica monetaria...