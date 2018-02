A sinistra fan soldi coi migrantiIl business dietro il caso Pamela Tutta la

Macerata - Di Stefano (Casapound) : “Fare cortei di estrema sinistra nel giorno delle Foibe è come soffiare sul fuoco” : “Fare manifestazioni di estrema sinistra il giorno del ricordo delle Foibe, il 10 febbraio, laddove da dieci anni siamo in piazza per ricordare le vittime, è soffiare sul fuoco. Il ministro dovrebbe avere più accortezza per cercare di evitare qualsiasi scontro fisico”. Lo ha detto Simone Di Stefano candidato premier di Casapound, in una conferenza stampa alla Camera, a proposito delle manifestazioni antifasciste previste per domani ...

Roma - Emerson va. Kolarov in affanno - a sinistra si fatica : ... la fumata bianca potrebbe arrivare già oggi) e perché Aleksandar Kolarov è in calo evidente da un mese, scrive Andrea Pugliese su ' La Gazzetta dello Sport '. Il problema vero, però, in realtà è che ...

Fantoccio di Boldrini bruciato - ora la sinistra processa Salvini : È un pericolo : Non importa che Matteo Salvini e gli stessi vertici dei "Giovani padani" abbiano preso le distanze. La sinistra ha già iniziato il processo al leader leghista dopo che a Busto Arzisio è stato bruciato in piazza un Fantoccio di Laura Boldrini. "È lui che iniziato a usare così simboli e parole di guerra - ha tuonato il piddì Emanuele Fiano - è un pericolo". "Chi brucia fantocci - ha fatto eco Pietro ...

Fanno satira "non di sinistra" : Facebook gli chiude la pagina : ... un contenitore 'prettamente satirico' che si diletta a sbeffeggiare il variopinto mondo della sinistra politica italiana. Quasi 133 mila like a partire dal 2015, svaniti (per ora) in una sera. 'Non ...

Lombardia - Gori : molti elettori sinistra tifano comunque per me : Milano , 12 gen. (askanews) 'Se la decisione' di Leu sarà quella della corsa solitaria 'la rispetterò. Ringrazio tutti quelli che si sono spesi in questi giorni per favorire un'intesa, e poi noi ...

Sicilia : Schifani (Fi) - Pil in calo con governi centrosinistra : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Pil Siciliano in calo dell'1,3% nel periodo compreso fra il 2011 e il 2016. Un dato terribile che mostra come sotto la guida del centrosinistra, sia a livello regionale che nazionale, la Sicilia si sia impoverita. Il Pil pro capite è il peggiore d’Italia, secondo solo

Gentiloni - Stefàno (Misto) : Centrosinistra per dare continuità alla ripresa e risposte concrete ai bisogno del Paese - : ... con le oggettive difficoltà di trovare i numeri per comporre una maggioranza in un momento difficile a causa della crisi internazionale e per la l'instabilità politica in Europa e nel Paese'. Lo ...

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ L'Espresso - i giovani sono di sinistra e si fanno 'influenzare' dalla famiglia : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, ultime notizie di oggi 15 dicembre 2017: intenzioni di voto, M5s-Renzi con distacco ridotto. sinistra di Grasso al 6%.

sinistra contro i fascisti rianima i fantasmi : Contenuto tratto da LA NAZIONE, Cronaca Nazionale, 10/12/2017 inviato da altrastampa nella categoria Politica

Renzi si lascia alle spalle le defezioni di Alfano e Pisapia : 'Il Pd avrà un alleato di centro e uno di sinistra' : Non mi preoccupa la dimensione politica delle fake news (su cui peraltro martedì prossimo il PD presenterà il primo report quindicinale, promesso all'ultima Leopolda, molto interessante). A me ...

Renzi si lascia alle spalle le defezioni di Alfano e Pisapia : "Il Pd avrà un alleato di centro e uno di sinistra" : "Rinunce o non rinunce, il PD avrà comunque come minimo un alleato al centro e un alleato a sinistra. E il contributo di queste liste sarà in molti collegi determinante per strappare seggi al centrodestra, vedrete. Molti collegi infatti si decideranno sul filo di qualche centinaio di voti". Lo scrive Matteo Renzi sull'E-news. "Non capisco perché se rinuncia Di Battista questo è un gesto nobile e coraggioso, se ...

Dopo lo strappo di Pisapia e Alfano - nuovi scenari per sinistra e destra : Il passo indietro del leader di Campo Progressista scuote il partito democratico.'Rottamiamo i pasdaran intorno a renzi o andiamo a sbattere contro un muro', avverte Cuperlo. Mentre l'addio di Alfano,...

Renzi : "Il centrosinistra ci sarà anche senza Alfano e Pisapia" : Dopo aver toccato 107 province, Renzi ha chiuso il suo tour in treno nel quale ha incontrato "persone vere che ti fanno capire quali sono i reali problemi della politica" e alle quali ha promesso "...

Renzi - c.sinistra senza Alfano - Pisapia : (ANSA) - ROMA, 7 DIC - Noi andremo alle elezioni con una lista di centro, anche se Alfano non sarà candidato, con una lista di sinistra, anche se Pisapia non sarà candidato, e poi vedremo se anche ...