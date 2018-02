A Pamela non è stato tolto nessun organo interno E nella casa non c' erano segni di riti

Omicidio di Pamela - la compagna di Oseghele : “Al telefono ho sentito che non era solo quel giorno” : C’è una videochiamata tra il nigeriano Innocent Oseghale e la sua compagna, il 30 gennaio scorso, che prova la presenza di altri due uomini nella casa dell’orrore di Macerata dov’è stata uccisa Pamela Mastropietro. Mentre è stato convalidato dal gip del Tribunale di Macerata il fermo degli altri due nigeriani, Lucky Awelima, 27 anni, Desmond Lucky...

La compagna di Innocent : Gli credo - non ha ucciso Pamela : Nel giorno in cui arriva la convalida dell'arresto per Lucky Desmond e Lucky Awelima, accusati dell'omicidio di Pamela Mastropietro, a parlare è anche la compagna di Innocent Oseghale, l'altro nigeriano sotto accusa e che da lei ha avuto una bambina, che ora ha undici mesi."Io ho fiducia in Innocent e credo che abbia detto la verità quando dice di non essere stato lui - confessa al settimanale Giallo - . Lui con la morte ...

Pamela MASTROPIETRO/ Il criminologo : quella violenza 'rituale' non va d'accordo con la mafia nigeriana : Il caso di PAMELA MASTROPIETRO si apre a situazioni inquietanti: potrebbe essere un caso di rito magico nigeriano. Ne abbiamo parlato con il criminologo LUCA STEFFENONI

Pamela Mastropietro - interrogatori fermati slittano. Avvocato Awelima : “Si avvarrà della facolta di non rispondere” : Slittano a domani gli interrogatori dei due cittadini nigeriani fermati il 10 febbraio per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana i cui resti sono stati trovati in due trolley a Macerata. Desmond Lucky e Lucky Awelima (nella foto) saranno interrogati domani mattina dal gip. Il rinvio, secondo dall’Ansa, sarebbe legato a impedimenti dei magistrati o degli avvocati. I due sono accusati di concorso in omicidio, vilipendio, soppressione, ...

Omicidio di Pamela Mastropietro - il procuratore : "Le indagini non sono concluse" : Macerata, 11 febbraio 2018 - «Le indagini non possono ritenersi concluse ». La Procura di Macerata ha idee precise sulla morte di Pamela Mastropietro , ma attende ancora i risultati degli accertamenti ...

Laura Boldrini a Tgcom24 : “Sugli omicidi di Pamela e Jessica non c’è stata la stessa reazione” : Laura Boldrini a Tgcom24: “Sugli omicidi di Pamela e Jessica non c’è stata la stessa reazione” Il presidente della Camera a “Fatti e Misfatti”: “E’ inaccettabile strumentalizzare la violenza sulle donne. Migranti? Bisogna introdurre le quote regolari”. Poi una stoccata a Salvini: “Porta la Lega sulle stesse posizioni dell’estrema destra”. Continua a leggere L'articolo Laura ...

Morte Pamela - il pm chiarisce : indagini non chiuse - evitare di fare giustizia sommaria : 'Le certezze sono troppo poche' corregge il tiro dopo che ieri la procura aveva che con i fermi dei tre nigeriani ritenuti coinvolti nella Morte della giovane romana, l'inchiesta fosse chiusa -

Pamela - il caso non è chiuso : "Risultati provvisori" : Non sono ancora chiuse le indagini sulla morte di Pamela a Macerata. La Procura è "ancora in attesa di conoscere l'esito dinumerosi accertamenti di laboratorio, effettuati e ancora daeffettuare, da parte del Ris dei carabinieri di Roma".

Pamela Mastropietro - procuratore Macerata : “Risultati ancora provvisori. Indagini non concluse” : Ieri il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio aveva detto che l’indagine sulla morte di Pamela Mastropietro era “chiusa”. Oggi, forse anche in risposta a una intervista dello zio e avvocato della 18enne romana fatta a pezzi, l’alto magistrato fa un passo indietro. L’attività investigativa sinora svolta sul caso ha raggiunto “risultati da ritenersi ancora provvisori“, dato che “gli accertamenti di ...

Non ho fatto a pezzi madame. Poi fa il gesto di tagliare Pamela in quattro parti : "Non l'ho fatta a pezzi io". Desmond Lucky l'ha sempre ripetuto. Eppure non è la verità. "È stato lui (Innocent Oseghale, ndr), gli ha venduto l' eroina, poi la ragazza si è sentita male e io sono scappato". E neanche questo è vero. Gli inquirenti hanno fatto a pezzi il depistaggio ordito dal 22enne nigeriano richiedente asilo e lo hanno arrestato ieri per omicidio, vilipendio e occultamento del ...