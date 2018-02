’90 special | puntata 15 febbraio | ospiti Valeria Marini | Cristina D’Avena | Gialappa’s

Cristiano Malgioglio escluso da ’90 Special! E lui dice di aver “rotto” con Daniele Bossari : Cristiano Malgioglio escluso dalle ultime due puntate di ’90 Special. Come mai? E cosa dichiara il cantautore? Ecco tutte le notizie e dichiarazioni in merito. Cristiano Malgioglio “allontanato” da ’90 Special? Il settimanale Chi riporta l’indiscrezione: “Nicola Savino in gran segreto ha registrato due puntate di ’90 Special per Italia 1, che andranno in onda […] L'articolo Cristiano Malgioglio ...

Raf a 90 Special celebra gli anni ’90 con un brano del 2001 : video in Infinito : Raf a 90 Special celebra i mitici anni '90 con un brano del 2001. Nicola Savino ha più volte ribadito come il programma abbracci un arco di tempo più ampio, che si estende dalla caduta del muro di Berlino (1989) fino all'entrata dell'Euro (2002). Non errore, quindi, ma una scelta voluta che comunque stupisce, se si considera il repertorio musicale puramente anni '90 di Raffaele Riefoli. Relegato a dopo la mezzanotte, Raf ha quindi cantato ...

Ascolti : ’90 special cala a 1 - 5 milioni (8 - 97%) - bene Chi l’ha visto? : Ascolti tv di mercoledì 31 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di mercoledì 31 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto Su Canale 5 2.767.000 (11,13%) per la soap opera Il segreto. Su Italia 1 1.563.000 (8,97%) per la terza puntata di ’90 Special con Nicola Savino, finita all’1 di […] L'articolo Ascolti: ’90 Special cala a 1,5 milioni (8,97%), bene Chi l’ha visto? proviene da Gossip e Tv.

’90 special : ospiti della terza puntata Alessia Marcuzzi - Mara Venier - Alvin - Ragazzi Italiani… : ‘90 special, la terza puntata andrà in onda in diretta mercoledì 31 gennaio su Italia 1 dopo i buoni ascolti della prima e della seconda. Ecco il cast fisso e gli ospiti. ’90 special, la formula del programma di Italia 1 Il programma ripercorre i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format […] L'articolo ’90 special: ospiti della terza puntata Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Alvin, Ragazzi Italiani… ...

Ascolti : Meraviglie chiude con un’altra netta vittoria - cala ’90 special : Ascolti tv di mercoledì 24 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di mercoledì 24 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la quarta e ultima puntata di Meraviglie-La penisola dei tesori con Alberto Angela. Risultato? 5.492.000 spettatori (22,79% di share). Su Canale 5 2.792.000 (11,82%) […] L'articolo Ascolti: Meraviglie chiude con un’altra netta vittoria, cala ’90 special ...

’90 special : ospiti della seconda puntata Paolo Bonolis - Gerry Scotti - Alessia Merz - Carramba Boys… : ‘90 special, la seconda puntata andrà in onda in diretta mercoledì 24 gennaio su Italia 1 dopo i buoni ascolti della prima. Ecco il cast fisso e gli ospiti. ’90 special, la formula del programma di Italia 1 Il programma ripercorre i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così […] L'articolo ’90 special: ospiti della seconda puntata Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Alessia Merz, Carramba Boys… ...

Ascolti : Meraviglie stravince - ottimo esordio per ’90 Special : Ascolti tv di mercoledì 17 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di mercoledì 17 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la terza puntata di Meraviglie-La penisola dei tesori con Alberto Angela. Risultato? 5.824.000 spettatori (23,81% di share). Su Canale 5 2.883.000 (11,96%) per la […] L'articolo Ascolti: Meraviglie stravince, ottimo esordio per ’90 Special proviene da Gossip e ...

Nicola Savino celebra gli anni ’90 in prima serata su Italia 1 con “‘90 Special” : in diretta in prima serata su Italia 1, arriva “‘90 Special”, il nuovo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio. In un clima di grande festa, per cinque puntate, “‘90 Special” ripercorrerà i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli oggetti, le mode, le tendenze e i fatti di cronaca che hanno reso indimenticabile quel periodo. Un viaggio attraverso il ricordo della favolosa decade, con ...

’90 special : ospiti della prima puntata Jovanotti - Daniele Bossari - Lollipop - Benji e Fede e… : ‘90 special, la prima puntata andrà in onda in diretta mercoledì 17 gennaio su Italia 1. Ecco il cast fisso e gli ospiti. ’90 special, la formula del programma di Italia 1 Il programma ripercorre i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli oggetti, le mode, le […] L'articolo ’90 special: ospiti della prima puntata Jovanotti, Daniele Bossari, Lollipop, Benji e Fede e… proviene da ...

“’90 Special” - le Lollipop - Benji&Fede e gli Eiffel 65 ospiti della prima puntata : ROMA – Mercoledì 17 gennaio, in diretta in prima serata su Italia 1, arriva “’90 Special”, il nuovo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio.In un clima di grande festa, per cinque puntate, “’90 Special” ripercorrerà i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli […] L'articolo “’90 Special”, le Lollipop, Benji&Fede e gli Eiffel 65 ospiti della prima puntata sembra essere il primo su ...