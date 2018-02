25^ Giornata Serie A | fari puntati su Torino-Juventus Il Milan ospita la Samp

Video/ Siena Carrarese (0-0) : highlights della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Siena Carrarese (risultato finale 0-0): highlights della partita della 25^ giornata di Serie C. La Robur rimane al secondo posto e incassa il terzo pari di fila. (Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 10:46:00 GMT)

Video/ Palermo Foggia (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 25^ giornata) : Video Palermo Foggia (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita della 25^ giornata di Serie B. Duhamel e Kragl fanno sognare i satanelli. (Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 09:14:00 GMT)

Video/ Siracusa Akragas (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Siracusa Akragas (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 25^ giornata di Serie C. Liotti salva gli aretusei firmato la rete del successo al 60'.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 10:10:00 GMT)

Video/ Livorno Pontedera (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Livorno Pontedera (risultato finale 0-1): highlights e gold ella partita della 25^ giornata di Serie C. Ai granata basta la rete di Pinzauti, firmata all'86'. (Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 10:08:00 GMT)

Video/ Catania Cosenza (2-2) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Catania Cosenza (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita della 25^ giornata di Serie C. Manneh salva gli etnei con la rete segnata all 88'.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 10:02:00 GMT)

Video/ Catanzaro Sicula Leonzio (0-3) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Catanzaro Sicula Leonzio (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita della 25^ giornata di Serie C. I bianconeri volano alla 11^ piazza e superano i giallorossi.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:56:00 GMT)

Video/ Casertana Trapani (0-0) highlights della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Casertana Trapani (risultato finale 0-0): highlights della partita della 25^ giornata di Serie C. Pareggio a reti bianche: rossoblu in 10 dopo il rosso a Padovan.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:54:00 GMT)

Video/ Arezzo Alessandria (0-2) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Arezzo Alessandria (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita della 25^ giornata di Serie C. i grigi tornano a vincere con Barlocco e Fischnaller.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:52:00 GMT)

Video/ Olbia Pro Piacenza (0-0) : highlights del match (Serie C 25^ giornata) : Video Olbia Pro Piacenza (risultato finale 0-0): highlights della partita della 25^ giornata di Serie C. Pareggio a reti bianche: padroni di casa alla decima piazza.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:48:00 GMT)

Video/ Paganese Matera (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Paganese Matera (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 25^ giornata di Serie C. Ai padroni di casa basta la rete di Scarpa al 57'.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:44:00 GMT)

Video/ Monza Arzachena (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Monza Arzachena (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita della Serie C. Sofferto pareggio tra le mura dei Brianteo: lombardi settimi.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:42:00 GMT)

Video/ Reggina Francavilla (0-0) : highlights della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Reggina Francavilla (risultato finale 0-0): highlights della partita valida nella 25^ giornata del girone c di Serie C. Terzo pari di fila per gli amaranto.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:42:00 GMT)

Video/ Piacenza Lucchese (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Piacenza Lucchese (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 25^ giornata della Serie C. Ai lupi basta la rete di Corazza al 75'. (Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:40:00 GMT)

Video/ Cittadella Novara (1-3) : highlights e gol della partita (Serie B 25^ giornata) : Video Cittadella Novara (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita per la 25^ giornata di Serie B. Eccezionale tripletta di Puscas per i piemontesi!.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:38:00 GMT)