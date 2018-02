14 Febbraio | Mercoledì delle Ceneri | una giornata dal profondo significato religioso

14 Febbraio - Mercoledì delle Ceneri : info utili e curiosità : Il Mercoledì delle Ceneri, che segue l’ultimo giorno di Carnevale, ossia il Martedì Grasso, è conosciuto anche come momento di penitenza e digiuno, astenendosi dal consumo di carni. Proprio in riferimento a queste disposizioni ecclesiastiche, sono nate alcune locuzioni fraseologiche, poi divenute celebri, come Carnevale –dal latino “Carnem levare”, ossia “eliminare la carne” o Martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale, in cui si può mangiare ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di mercoledì 14 Febbraio. Programma - orari e tv : Ritorna in campo il gruppo B per l’ultima giornata dei girone del torneo di Hockey femminile. Saranno Svezia – Svizzera e Corea-Giappone le ultime due sfide, in un girone già deciso con le elvetiche e le scandinave che si giocheranno il primo posto, essendo già qualificate. Le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport, canale esclusivamente visibile sulla piattaforma Mediaset Premium. Inoltre, sarà possibile seguire la gara ...

Fabrizio De Andrè – Principe Libero : anticipazioni seconda ed ultima puntata di mercoledì 14 Febbraio 2018 : Fabrizio De Andrè - Principe Libero Luca Marinelli e Valentina Bellè sono gli interpreti principali di Fabrizio De Andrè – Principe Libero, il film che Rai 1 manda in onda in due puntate oggi e domani. Lui interpreta il cantante, lei Dori Ghezzi, e la storia d’amore tra i due artisti sarà uno dei perni principali della seconda ed ultima puntata. Pur essendo molto giovani, i due attori si stanno facendo conoscere dal grande pubblico, ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 Febbraio : le azzurre ci riprovano nel biathlon. Debutta l’Italia del curling - c’è Alessandro Pittin! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

Tutti gli italiani in gara mercoledì 14 Febbraio : il calendario azzurro : ... il programma dettagliato e Tutti gli orari delle loro gare: i Giochi sono trasmessi in diretta tv integrale su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. 01.05 CURLING " Round robin, ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 14 Febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 14 febbraio 2018: Don Peppino (Gigio Morra) riesce a fornire alla polizia una spiegazione credibile alla sua presenza nel reparto in cui era ricoverato Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini). Intanto si scoprono quali sono state le vere circostanze che hanno portato alla morte del ragazzo… Per quanto Diego (Francesco Vitiello) le abbia chiesto con dolcezza di stare lontani, Rossella ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 Febbraio e gli azzurri in gara nel doppio. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo la conclusione delle prove in singolo, maschile e femminile, il programma dello Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 passa al plurale, con il doppio maschile. Le due manche in programma si disputeranno nella sola giornata di domani con la prima run prevista per le 12.20, mentre la seconda dovrebbe scattare alle 13.30. I grandi favoriti di questa prova sono Toni Eggert e Sascha Benecken vincitori, o per meglio dire ...

Le Iene Show : anticipazioni puntata di mercoledì 14 Febbraio 2018 - : puntata che, oltre che in televisione, si potrà seguire anche in live streaming su www.mediaset.it/italia1 , durante la messa in onda del programma, o in alternativa in streaming on demand sul sito ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 Febbraio e le azzurre in gara nei 1000 metri. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Quinto titolo olimpico in palio nello Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 1000 metri femminili. Tra le 32 atlete qualificate per la gara ci sono anche due italiane: Yvonne Daldossi e Francesca Bettrone. Francesca Bettrone è 29a in Coppa del Mondo con 38 punti, 36 dei quali conquistati nell’ultima tappa di Erfurt, mentre Yvonne Daldossi è 36a con 29 punti, ottenuti ...

Le Iene Show : anticipazioni puntata di mercoledì 14 Febbraio 2018 : Le Iene 2018: alcuni dei nuovi servizi in onda nella prossima puntata Sono state ufficialmente rivelate le anticipazioni della prossima puntata de Le Iene Show, il programma di Mediaset che tornerà in onda il 14 febbraio 2018 in prima serata su Italia1 (ore 21.20 circa). Tra gli altri, questo mercoledì sera verranno trasmessi anche due nuovi servizi targati Filippo Roma e Matteo Viviani. I due inviati si occuperanno rispettivamente di Totò Riina ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di mercoledì 14 Febbraio : Nella giornata di mercoledì 14 febbraio, l’Italia si giocherà da outsider alcune chance interessanti per salire sul podio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire il borsino e le speranze di medaglia. COMBINATA NORDICA Ore 9.45, gundersen trampolino piccolo Oggettivamente, per quanto visto nell’arco della stagione e, soprattutto, nelle ultime gare, Alessandro Pittin non è da podio. Nonostante sia il fondista ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 14 e giovedì 15 Febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio 2018: Fe (Maria Tomasa Worner) si scontra con Nazaria (Cayeyana Cabezas), che in realtà non è proprio così mite a conciliante come vorrebbe apparire… Severo Santacruz (Chico Garcia) minaccia nuovamente Donna Francisca Montenegro (Maria Bouzas). La signora sembra non avere scampo… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...

Mercoledì 14 e giovedì 15 Febbraio torna al Teatro Miela la rassegna 'Mi&Lab' : ... in particolare alla missione Rosetta verso la cometa 67P Churyumov Gerasimenko, culminata con il primo storico touchdown: un vero omaggio musicale al potere della scienza di indurre un cambiamento ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : sesta giornata - mercoledì 14 Febbraio - . Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed ... : Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai , RaiSport e Rai Due, , diretta streaming sul sito della Rai e su ...