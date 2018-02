Young Sheldon | dal 13 febbraio in prima visione assoluta in Italia su JOI

Young Sheldon - arriva in Italia lo spin off di The Big Bang Theory : Dopo il grande successo negli Stati Uniti – dove ha registrato un debutto record di ascolti pari a 17.2 milioni di spettatori con una del share 13% sul pubblico 18-49 anni – Young Sheldon, la new comedy più vista degli ultimi 18 anni negli U.S.A., arriva in Italia dal 13 febbraio alle 21.45 su JOI, subito dopo la messa in onda della nuova stagione di The Big Bang Theory. Per la serie – che gode di un cameo di Elon Mask (ep. 6) ...

Crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory? Chuck Lorre : “Ci stiamo lavorando” : Chuck Lorre e il suo team sarebbe al lavoro su un Crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory, le due comedy di punta della CBS. Non si tratterebbe della prima volta che l'universo delle serie tv di Lorre si incontra; già negli anni passati, Leonard, Sheldon & co. hanno ricevuto la visita di Charlie Sheen di Due Uomini e Mezzo, mentre quest'ultimo show ha ospitato la coppia formata da Dharma & Greg (interpretati da Jenna Elfman e ...

CBS rinnova Young Sheldon : l’acclamato spin-off di The Big Bang Theory ottiene una 2ª stagione : Il suo successo non lasciava spazio a dubbi, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: il network americano CBS ha rinnovato per una seconda stagione Young Sheldon, il prequel di The Big Bang Theory incentrato sull'infanzia di Sheldon Cooper. La notizia arriva dopo la trasmissione negli Stati Uniti di solo dieci episodi su ventidue di cui è composta la prima stagione. Nonostante abbia debuttato solo lo scorso settembre, attualmente Young ...

