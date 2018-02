X Factor 2018 | confermati Fedez | Mara Maionchi e Cattelan

I giudici di X Factor 2018 - tra conferme e smentite arriva la prima novità : Maria De Filippi sarà in giuria? : Conclusasi da due mesi l'undicesima edizione del talent di Sky Uno, arrivano già le prime conferme per i giudici di X Factor 2018. Della dodicesima edizione del programma non si sanno ancora le date precise, ma il direttore generale di Fremantle Media (società di produzione di X Factor) Gabriele Immirzi ha rivelato in un'intervista al Messaggero chi tra i giudici ritroveremo anche quest'anno. A capo della conduzione di X Factor 2018, ...

Mara Maionchi confermata a X Factor 2018 : Mara Maionchi Dopo Fedez e il conduttore Alessandro Cattelan, arriva un’altra conferma per la prossima edizione di X Factor. Insieme al rapper, tra i giudici della dodicesima edizione del talent show di SkyUno ci sarà anche Mara Maionchi. X Factor 2018: sì a Maionchi e Fedez, no a Morgan Ad annunciare la presenza della giurata a X Factor 2018 è Gabriele Immirzi, direttore generale di FremantleMedia, la casa di produzione del ...

X Factor 2018 : Fedez e Mara Maionchi confermati - il sogno proibito di Maria De Filippi giudice… : X Factor 12, chi ci sarà in giuria nell’edizione in onda da settembre 2018 su Sky Uno? Due le riconferme, uno il “sogno proibito”. X Factor: “Fedez non ha chiesto l’esclusione di Levante in giuria” Gabriele Immirzi, direttore generale di Fremantle Media Italia, intervistato da Il Messaggero, parla anche del fortunato talent show di Sky. […] L'articolo X Factor 2018: Fedez e Mara Maionchi confermati, il ...

Laura Pausini/ Cortisone e il no a X Factor Spagna le permetteranno di esserci (Sanremo 2018) : Laura Pausini al Festival di Sanremo. La presenza della super ospite rimandata ad oggi a causa di una laringite. Le ultime notizie sulla presenza della cantante(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 13:45:00 GMT)

Lo stato sociale (e la Vecchia) / Una vita in vacanza : l'accusa della band a X Factor (Sanremo 2018) : Al Festival di Sanremo 2018, Lo stato sociale si è esibito nel brano "Una vita in vacanza", che si è classificato tra i sette migliori della serata inaugurale.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:45:00 GMT)

Maria De Filippi sul Festival di Sanremo 2018 e l’esclusione degli ex Amici e X Factor : “Sono una realtà” : Maria De Filippi sul Festival di Sanremo 2018, sulla presenza di Michelle Hunziker tra i co-conduttori e sulle scelte generali nei confronti degli ex talent: è ciò che troviamo nel nuovo numero del settimanale Chi, in edicola questa settimana. A pochi giorni dal ritorno in TV con C'è posta per te, Maria De Filippi, sul numero di Chi in edicola da mercoledì 10 gennaio, parla per la prima volta del cast di Sanremo. Il suo pensiero a proposito ...

Fedez confermato a X Factor 2018 : Fedez Con la vittoria di Lorenzo Licitra si è chiuso X Factor 2017, ma la macchina del talent show di SkyUno si è già rimessa in moto con l’apertura delle iscrizioni ai casting della dodicesima edizione, che vedrà per il quinto anno consecutivo in giuria Fedez. X Factor 2018: confermati Fedez e Alessandro Cattelan “Non so se tornerò, decido sempre all’ultima puntata”. Parlava così Fedez alla vigilia della finale di X ...

Al via i casting di X Factor 2018 : come iscriversi e partecipare alle selezioni : Sono aperti i casting di X Factor 2018. Gli aspiranti concorrenti della dodicesima edizione del talent show di Sky Uno possono già iscriversi online compilando il modulo disponibile all'indirizzo xFactor.sky.it/casting. La pagine è attiva e consente ai cantanti di lasciare i propri dati per iscriversi ai casting di X Factor 2018 che non inizierà prima del prossimo autunno. La produzione, tuttavia, inizierà a vagliare le proposte degli ...

Maneskin - tour nel 2018 nelle principali città italiane : ecco le date scelte dalla band di X Factor 11 - già disco d'oro con l'ep Chosen : I Måneskin, dopo essersi classificati secondi a X Factor 11, arrivano sui palchi delle principali città italiane con un tour che non mancherà di stupire il pubblico e con un sound riconoscibile, potente e uno stile unico. Damiano dei Maneskin: "Bocciato due volte, a scuola non torno, unito con la band, sono single, Rita Bellanza falsa forse per la rabbia" prosegui la letturaManeskin, tour ...

Elio e le storie tese a Sanremo 2018 : in tv tra X Factor - Dopofestival e Musichione : Elio e le storie tese saranno tra i big in gara al Festival di Sanremo 2018 con la canzone Arrivedorci. Per il gruppo è la quarta partecipazione alla kermesse canora, dopo il successo del 1996 con La terra dei cachi (con cui si piazzarono secondi) e il ritorno nel 2013 con Dannati Forever e La canzone mononota. La loro ultima partecipazione risale al 2016 con il brano Vincere l'odio.L'annuncio è stato dato stasera nel corso di Sarà ...

EVA / L'ex di X-Factor conquista anche la commissione di Sarà Sanremo 2018 : Eva Pevarello in arte Eva stasera su Rai 1 prende parte a Sarà Sanremo con il brano Cosa ti salverà. L’ex concorrente di X Factor 10 a caccia di un posto sul palco dell’Ariston.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 22:50:00 GMT)

