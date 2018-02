Windows 10 e Windows 10 Mobile | disponibile l’aggiornamento cumulativo di febbraio

surface-phone

(Di martedì 13 febbraio 2018) Microsoft ha appena rilasciato, per10 Fall Creators Update e10Feature 2, il nuovo aggiornamentodi(build 16299.248) come del resto previsto ogni secondo martedi del mese. Non essendo un major update, non troviamo novità particolari ma solo fix di bug e miglioramenti vari sul fronte della sicurezza e della stabilità del sistema operativo. Changelog Addresses issue where child accounts are able to access InPrivate mode on ARM devices even though their browsing and search history is sent to their parents. This occurs only on Microsoft accounts belonging to children that are managed using the Microsoft Family service and for which parents have enabled activity reporting. This applies to Microsoft Edge and Internet Explorer. Addresses issue with docking and undocking Internet Explorer. Addresses issue in Internet Explorer where pressing ...