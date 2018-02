Vitamina | integratori su misura | finalmente online

gqitalia

(Di martedì 13 febbraio 2018)alimentari personalizzati, realizzati in Italia e consegnati a domicilio, in pacchetti mensili cuciti sullo stile di vita del singolo cliente. È questa la ricetta della startup italiana, che punta a “digitalizzare” il settore degli, finora dominato da farmacie e canali di distribuzione tradizionale. Con un approccio che non solo punta a farti comprare da smartphone e computer, ma che vuole ripensare l’intera esperienza d’acquisto e di consumo dei multivitaminici: «Abbiamo fondatocon l’idea di offrire maggiore personalizzazione, cucita sulle esigenze nutrizionali e gli stili di vita del singolo individuo, con il valore aggiunto della comodità e della velocità del delivery» spiegano i tre giovani fondatori della startup Filippo Sala, Giovanna Geri e Marco Saccenti. Sul sito della startup, infatti, l’utente viene accuratamente ...