Virtual Tour in 3D per scoprire l' Antica Roma al museo Radici del Presente

La Galleria degli Uffizi di Firenze è visitabile on line grazie a un tecnologico tour Virtual e : L' Arte , ad esempio, sta usufruendo in modo molto costruttivo dei progressi della scienza informatica: opere librarie di grande valore e di difficile reperibilità sono messe on line , sculture e ...

Airbnb sta per offrire ai propri utenti un vero e proprio tour Virtuale all'interno degli appartamenti : Prenotare il soggiorno in una stanza o in un appartamento è un momento fondamentale nella programmazione di un viaggio e Airbnb sa bene quanto la comodità della sistemazione incida sulla riuscita del soggiorno. Per questo, la piattaforma sta progettando di introdurre una novità importante nel processo di scelta della location all'interno del suo sito: quella per cui gli utenti potranno visualizzare gli appartamenti ...