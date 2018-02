VIRGINIA STABLUM Uomini e Donne | quel feeling sospetto con Lorenzo

VIRGINIA Stablum/ Uomini e donne - niente esterna per lei - è crisi con Nicolò? : Virginia Stablum è pronta a conquistare Nicolò ma le cose tra loro non si mettono bene a Uomini e donne. niente esterna per lei e polemiche in studio, cosa è successo?(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 12:57:00 GMT)