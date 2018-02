Video Gol Juventus-Tottenham 2-2 | Highlights e Tabellino Champions League 14-02-2018

Il nuovo Video di Friday the 13th : The Game ci mostra le sfide per giocatore singolo : Molti fan di Friday the 13th: The Game di Gun Media sono ancora in attesa della pubblicazione di una modalità per giocatore singolo in cui i giocatori possano divertirsi a tagliare e uccidere vittime innocenti da soli. Come segnala Gamingbolt, il team di sviluppo ha già ha rivelato che avrebbe rilasciato le sfide single player per Friday the 13th: The Game come parte dei futuri contenuti DLC e, ora, è stato condiviso un nuovo video in cui viene ...