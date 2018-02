Vicenza | in arrivo la Carta della famiglia per ottenere sconti e riduzioni tariffe

meteoweb.eu

(Di martedì 13 febbraio 2018), 13 feb. (AdnKronos) – Anche ale famiglie residenti in città con almeno 3 figli minori e un Isee fino a 30 mila euro potranno chiedere la, una card pertariffarie sull’acquisto di alcuni beni e servizi concessi da una serie di soggetti pubblici e privati aderenti all’iniziativa.Le agevolazioni saranno praticate su molti beni e servizi: dagli alimentari ai medicinali, passando per le bollette di luce e acqua, soggiorni alberghieri e corsi di formazione Lo ha stabilito oggi la giunta, dando il via libera alla predisposizione di un bando rivolto a commercianti locali per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse a diventare Amico, nel caso di applicazione dipari o superiori al 5 per cento rispetto al normale prezzo di listino, o Sostenitore, con agevolazioni ...