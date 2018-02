Vicenza | in arrivo la Carta della famiglia per ottenere sconti e riduzioni tariffe 2

Vicenza : in arrivo la Carta della famiglia per ottenere sconti e riduzioni tariffe : Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) – Anche a Vicenza le famiglie residenti in città con almeno 3 figli minori e un Isee fino a 30 mila euro potranno chiedere la Carta della famiglia, una card per ottenere sconti e riduzioni tariffarie sull’acquisto di alcuni beni e servizi concessi da una serie di soggetti pubblici e privati aderenti all’iniziativa.Le agevolazioni saranno praticate su molti beni e servizi: dagli alimentari ai ...