Via Montenapoleone la più cara d' Europa | scontrino record da 1800 euro

Moda : Global Blue - Via Montenapoleone prima in Europa per shopping : Milano, 13 feb. (AdnKronos) – Milano è la destinazione prediletta in fatto di shopping fashion con via Montenapoleone, tra le high street, che nel periodo dicembre 2016-novembre 2017, ha raggiunto il primo posto nel Vecchio Continente. Lo evidenzia Global Blue, spiegando che non solo ha un peso di circa il 36% rispetto alle altre vie di Milano, ma registra anche lo scontrino medio più alto: 1.809 euro interamente dedicati agli acquisti di ...