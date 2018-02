Uomini e Donne gossip | pubblico in delirio | super puntata mai vista prima

Uomini e donne : Gianni Sperti furioso con Marta : Gianni Sperti furibondo a Uomini e donne: l’attacco a Marta Anche oggi spazio al trono classico a Uomini e donne. Maria De Filippi, dopo la puntata di ieri in cui c’è stata la scelta di Lorenzo Riccardi di corteggiare Nilufar a discapito della conoscenza con Sara, dedica l’appuntamento odierno con il talk show dei sentimenti ai due tronisti maschili Nicolò e Mariano. Visto il riepilogo di quanto accaduto settimana scorsa in studio, la padrona ...

Uomini e donne - la 'strage' dopo le segnalazioni : Marta e Manuela K lasciano lo studio : ROMA - A ' Uomini e donne ' ancora spazio al trono classico. Arrivano in studio Marta e Virginia, le corteggiatrice di Nicolò, mentre viene rimandato il video con le lacrime della corteggiatrice alla ...

VIRGINIA STABLUM/ Uomini e Donne : quel feeling "sospetto" con Lorenzo : VIRGINIA STABLUM è una delle corteggiatrici del tronista Nicolò Brigante al trono classico di Uomini e Donne. La bella trentina è la ex fidanzata di Ignazio Moser.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:50:00 GMT)

MANUELA K./ Uomini e donne - scoppia il caos in studio e Mariano la caccia : "Sei una bugiarda!" : Nuovi scossoni nel trono classico e nella puntata di oggi di Uomini e donne che oggi ci regalerà lo scontro tra MANUELA K e Mariano Catanzaro, sarà eliminata?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:50:00 GMT)

Marta Pasqualato/ Uomini e Donne : una segnalazione pesante per la corteggiatrice di Nicolò Brigante : Marta Pasqualato smascherata? Una segnalazione pesante per la corteggiatrice di Nicolò Brigante nella puntata odierna del trono clasico di Uomini e Donne.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 14:32:00 GMT)

“L’ho fatto”. Uomini e Donne - colpo di scena : la corteggiatrice conferma. Prima la segnalazione pesantissima - proprio fuori dagli studi - poi tutta la verità di fronte a Mariano Catanzaro. Che reagisce così : Uomini e Donne, ancora Trono classico. La puntata precedente ha visto protagonista Lorenzo Riccardi, il corteggiatore di Nilufar e Sara che, finalmente, a un mese dal suo arrivo nel dating show di Maria De Filippi, ha deciso di dichiararsi. Sì ha fatto un nome: corteggerà Nilufar. Sara, l’altra tronista, non l’ha presa proprio bene. Al pari dei presenti in studio (e, ci scommettiamo, degli spettatori da casa), la ex fidanzata ...

Uomini e Donne - news trono classico : novità in arrivo? Video : Novita' per #Uomini e Donne in arrivo? Il dating show di Maria De Filippi a quanto pare sta cambiando un po' le regole del gioco, in particolare per quel che riguarda il trono classico, che in effetti fa registrare ascolti inferiori rispetto al trono over, sì dominato dalle vicende di Gemma e Giorgio [Video] ma di certo più dinamico grazie a dame e cavalieri che, seppur più avanti con l'eta' rispetto a tronisti e troniste più giovani, danno vita ...

Uomini e Donne - oggi - martedì 13 febbraio - il trono classico : la segnalazione su Marta : La corteggiatrice, avvistata con un ragazzo, dichiara sia solo uno scherzo organizzato da un amico. Nicolò non le crede e la elimina.

ANDREA MELCHIORE E MARTINA LUCHENA/ È amore? La coppia avvistata insieme a Sanremo e a Milano (Uomini e donne) : ANDREA Melchiorre e MARTINA LUCHENA sono stati avvistati insieme sia ad un evento a Sanremo che in un famoso locale di Milano. Tra loro è nato l'amore?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:19:00 GMT)

Uomini e Donne : Martina Luchena e Andrea Melchiorre avvistati insieme a Milano : Uomini e Donne, Martina Luchena e Andrea Melchiorre avvistati insieme a Milano: è nata una nuova coppia? Due volti noti di Uomini e Donne sono stati avvistati insieme in un noto locale di Milano ieri sera. Si tratta di Andrea Melchiorre e Martina Luchena, due ex corteggiatori ancora seguitissimi sui social dopo la loro esperienza […] L'articolo Uomini e Donne: Martina Luchena e Andrea Melchiorre avvistati insieme a Milano proviene da ...

Uomini e Donne oggi : due gravissime segnalazioni in studio : oggi Uomini e Donne: segnalazioni su Marta e Manuela, Nicolò e Mariano arrabbiati La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne riprende da Sara. Luigi non è voluto andare in esterna con lei. oggi il corteggiatore entra in studio e spiega di non essersi presentato perché vuole che la tronista riveli la verità sul suo […] L'articolo Uomini e Donne oggi: due gravissime segnalazioni in studio proviene da Gossip e Tv.