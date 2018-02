Uomini e Donne Anticipazioni | Giorgio Manetti tra Gemma e Anna | Una mossa

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Lorenzo Riccardi ha mentito? Pronto il colpo di scena! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi ha mentito? Il corteggiatore si è dichiarato per Nilufar Addati ma il colpo di scena è in arrivo!(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 13 febbraio 2018 : corteggiatrice smascherata! Mariano imbufalito! : A Uomini e Donne Classico, giunge una segnalazione su Marta. La pretendente non viene creduta da Nicolò Brigante. Altra segnalazione su una corteggiatrice di Mariano il quale non accetta di essere preso in giro. Uomini e Donne: Gianni Sperti comunica che è giunta una segnalazione su Marta. La ragazza sostiene di essere stata vittima di uno scherzo! La De Filippi manda in onda l’esterna con Sara e Luigi il quale fa recapitare ...

Colpo di scena a Uomini e Donne : finalmente Lorenzo si dichiara ma poi… Troniste e pubblico spiazzati dopo la scelta del corteggiatore - avvenuta a un mese dal suo arrivo al trono classico - ma ecco che succederà nella prossima puntata : Uomini e Donne, nemmeno il tempo di godersi un Colpo di scena che, si apprende dalle anticipazioni, è in arrivo un altro ancora più grosso. L’ultima puntata del trono classico andata in onda ha visto ‘la scelta’ di uno dei corteggiatori. Lorenzo Riccardi ha infatti deciso di dichiararsi. In bilico da un mese circa, da quando cioè è approdato nel dating show di Maria De Filippi, a sorpresa, Lorenzo ha fatto un nome: ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 12/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i tronisti seguiti dai corteggiatori, usciti con loro in esterna. Per Sara e Nilufar c’è Lorenzo; solo per Nilufar abbiamo Giordano; per Sara Nicolò Fabbri. Si parte con un breve Riassunto di quello che è successo nell’ultima puntata tra Nilufar, Sara e Lorenzo quando la prima ha confessato di sentirsi presa in giro e Sara ha chiesto di poter conoscere meglio Nicolò ...

Uomini E DONNE/ Anna e Giorgio - i sospetti continuano : Gianni Sperti ha ragione? (trono over) : In attesa delle nuove puntate di UOMINI e DONNE dedicate al trono over, Gemma Galgani ha un rapporto speciale con le sue fan e ora si rivolge a loro per chiedere…(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 16:42:00 GMT)

Uomini e Donne - la scelta del trono classico : Raffaella Mennoia svela la decisione epocale : FUNWEEK.IT - Accadrà a Uomini e Donne dopo il caso di Paolo Crivellin. Tutti sapete che il tronista ha portato le due corteggiatrici in una villa alle porte di Roma per trascorrere con loro un weekend ...

Anticipazioni Uomini e Donne settimana 12-16 febbraio e seguente : Cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Dato che le puntate del dating show di Maria De Filippi vengono registrate circa due settimane prima della messa in onda possiamo gia' darvi qualche spoiler di cosa vedremo sia questa settimana che la prossima. Le Anticipazioni di Uomini e Donne trono over ci dicono che per #Gemma e Giorgio, protagonisti assoluti ormai da anni, ci saranno nuove conoscenze ma anche qualche insinuazione su ...