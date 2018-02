Una giudice britannica ha confermato il mandato di arresto per Julian Assange

Investe pedoni dopo Una canna Ma il giudice gli ridà il taxi : Milano - Il Comune di Milano condannato a pagare 6mila euro di spese legali. Il giudice di Pace Michela Casiraghi della VI sezione civile, infatti, ha accolto il ricorso presentato da un tassista ...

Il giudice Luigi Cioffi - fotografato a Una convention di Forza Italia - lascia il processo a carico dei fratelli Cesaro : Luigi Cioffi, presidente del collegio che dovrà giudicare i fratelli del deputato azzurro Luigi Cesaro, ha presentato al presidente del tribunale di Napoli nord una istanza di astensione. La decisione, confermata all'ANSA dallo stesso Cioffi, dopo le polemiche suscitate da una sua presunta partecipazione ad una convention di Forza Italia nell'ottobre scorso. Partecipazione testimoniata da una foto davanti a bandiere di Forza Italia che ...

Silvio Berlusconi - parla il giudice con cui vogliono infangarlo : 'Mi attaccano per Una foto' : La bufera scoppiata all'interno di Forza Italia si arricchisce di un nuovo capitolo, dopo lo scontro a distanza sulle liste 'taroccate' scoppiato tra Nunzia De Girolamo e Mara Carfagna . Un altro caso ...

Caso del giudice Cioffi - il Csm apre Una pratica : Il Comitato di presidenza del Csm ha dato il via libera all'apertura di una pratica sul Caso del giudice Giuseppe Cioffi, il presidente del collegio del tribunale di Napoli Nord che dovrà giudicare i ...

Andrea Orlando avvia accertamento sul giudice Cioffi - fotografato a Una convention di Forza Italia : Il ministro della giustizia Andrea Orlando ha avviato tramite l'ispettorato accertamenti preliminari sulla vicenda del giudice Giuseppe Cioffi fotografato durante una recente convention di Forza Italia. Cioffi è il presidente del collegio che, presso il tribunale Napoli Nord, dovrà giudicare Aniello e Raffaele Cesaro, fratelli di Luigi Cesaro, parlamentare uscente di Forza Italia ricandidato da Berlusconi al Senato.Aniello e ...

Giudice del processo ai Cesaro fotografato a convention di Fi : “Non ho partecipato”. Il TribUnale : “C’è valutazione in corso” : Il diretto interessato minimizza, la presidente del ‘suo’ Tribunale preannuncia approfondimenti. Continua a tenere banco la vicenda del Giudice del Tribunale di Napoli Nord Giuseppe Cioffi, che si è fatto fotografare a margine di alcune iniziative di Forza Italia. Dov’è il problema? Cioffi presiede il collegio del processo che vede Aniello e Raffaele Cesaro imputati ed in carcere per concorso esterno in associazione ...

Caso Cesaro - il tribUnale di Napoli interviene sulla presenza del giudice Cioffi alla convention di Forza Italia : Il presidente del tribunale di Napoli Nord, Elisabetta Garzo, dice di riservarsi delle valutazioni a proposito della presunta presenza all'hotel della convention di Forza Italia a Ischia del giudice Giuseppe Cioffi evidenziata dal quotidiano la Repubblica.Cioffi invece tenta di gettare acqua sul fuoco: "Non ho mai preso parte alla convention di Forza Italia ad Ischia - spiega -, mi sono solo trovato il giorno dopo a prendere un caffè con ...

Giudice sportivo : nessUna squalifica per Cutrone : L'attaccante rossonero è stato scagionato per il gol di mano segnato alla Lazio: "Gesto non volontario". Due turni a Cacciatore per il gesto delle manette, tre a Belec

Concorso per magistrati - Una traccia è Una sentenza del giudice destituito Bellomo : Il nome dell'ex giudice Francesco Bellomo continua a suscitare polemiche. Dopo il caso delle presunte pressioni ad alcune allieve della Scuola di formazione per magistrati a presentarsi ai corsi in ...

Maxi Lopez accusa Wanda ma non si presenta in TribUnale. Il giudice : "Basta scuse" : Maxi Lopez e Wanda Nara hanno ormai divorziato da diverso tempo ma le controversie tra i due, per quanto riguarda i figli e non solo, sono sempre all'ordine del giorno. L'attaccante argentino dell'...

Lega : Salvini a giudice - nessUna raccomandazione a mie ex compagne - InfoOggi.it : (AGI) Mi2/Gla (Segue) 'Io non faccio parte di nessuna cupola', ha detto Salvini al giudice, spiegando tra le altre cose che 'le nomine della Aziende Sanitarie vengono fatte su segnalazione politica ...

Una goliardata la sculacciata alla collega - per il giudice non c'è reato Video : Quella irrefrenabile tentazione di mollare una #sculacciata alla collega d’ufficio, anche a costo di finire in Tribunale, è arrivata in queste ore agli onori della cronaca grazie ad una sentenza, che, se non promuove e non incoraggia molto la bischerata, di certo ne farebbe una pratica persino goliardica, a talune condizioni. La sculacciata, infatti, ha trovato il suo giudice. L’ha trovato a #vicenza, citta' evidentemente più goliardica di ...

