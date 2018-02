UFO con un ' messaggio alieno' ritrovato dopo 60 anni in un museo

Blastingnews

(Di martedì 13 febbraio 2018) La Terra è sicuramente un pianeta antico e per molti aspetti ancora pieno di misteri. Creazione, religioni e cospirazioni si intrecciano spesso come in un romanzo degno di Dan Brown, ma che per un numero sempre più crescente di individui, vanno ben oltre i semplici racconti di fantasia. Secondo la teoria degli antichi astronauti, la Terra è stata, in passato, visitata più volte visite che continuerebbero tutt’oggi da esseri di altri pianeti VIDEO che avrebbero contribuito a creare la civilta' così come la conosciamo oggi. La scienza ufficiale rifiuta questa teoria e gli scettici ritengono che non ci sia nessuna prova tangibile a dimostrazione di questa incredibile ipotesi. L'UFO con i geroglifici Nel 1957 fu trovato un oggetto “non identificato” chiamato Silpho #UFO. Questo strano disco volante è custodito neldelle Scienze. Nel 2018, un team di scienziati ha voluto ...