Uccide la ex moglie a coltellate | poi si suicida in bagno | orrore nello studio di un

Livorno - Uccide l'ex moglie a coltellate e poi si toglie la vita a Livorno. L'uomo era stato denunciato più volte : Si chiama Francesca Citi, 45 anni, la donna uccisa dal suo ex marito, Massimiliano Bagnoni, in uno studio dentistico del centro di Livorno dove lavorava come assistente e dove si trovava da sola.La donna che ha due figli piccoli, è stata accoltellata e uccisa dall'ex marito che a sua volta si sarebbe tolto la vita nel bagno dello studio probabilmente con lo stesso coltello. A trovarla ormai priva di vita in un lago di sangue è ...

