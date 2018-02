U2 | annunciato un nuovo concerto in Italia del loro eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018

Egress : annunciato un nuovo battle royale con meccaniche di combattimento in stile Dark Souls : Ciò che l'industria dei videogiochi ama più di ogni altra cosa è inseguire prodotti e tendenze di successo. Quindi non dovrebbe sorprendere che il successo di PlayerUnknown's battlegrounds abbia generato così tanti imitatori (Playerukn1wn: Friendly Fire). Come riporta Gamingbolt, probabilmente il più interessante tra questi "seguaci" potrebbe essere Egress, un nuovo gioco battle royale che è stato appena annunciato oggi.Ma cosa ha di particolare ...

annunciato Downward Spiral : Horus Station - il nuovo titolo a gravità zero ambientato nello spazio per PS4 e PC : 3rd Eye Studios ha da poco Annunciato il suo nuovo progetto per PlayStation 4 e PC intitolato Downward Spiral Horus Station che includerà il supporto a PlayStation VR, Oculus Touch, HTC Vive, e Windows Mixed Reality e arriverà nel corso della primavera.Come segnala Gematsu, il titolo è il sequel di Downward Spiral: Prologue, già pubblicato per PC in esclusiva per la VR. In Downward Spiral Horus Station i giocatori saranno protagonisti di ...

Windows Mixed Reality : annunciato un nuovo visore di HP : Windows Mixed Reality sarà uno dei settori su cui Microsoft si concentrerà maggiormente durante questo 2018 sia a livello software che hardware. A tal proposito, HP ha annunciato quest’oggi una particolare versione del suo visore compatibile con la realtà virtuale di Windows 10 interamente dedicata al mercato business ed Enterprise, tanto è vero che è stato denominato “Professional Edition“. Se confrontata con la variante ...

Martha is Dead : annunciato il nuovo titolo degli autori di The Town of Light : Tempo di annunci in casa LKA, dopo quello relativo alla versione Nintendo Switch dell'horror psicologico The Town of Light, ecco che la compagnia ha svelato il nuovo progetto, Martha is Dead.Come riportato su Ivipro.it, Martha is Dead arriverà nel 2019 e proporrà ancora una volta ai giocatori un titolo dalla forte vocazione narrativa, anche se, come confermano gli sviluppatori, il ritmo sarà diverso rispetto a The Town of Light.Martha is Dead ...

Figc - il nuovo commissario Fabbricini ha annunciato : “ecco chi sarà il commissario della Lega di Serie A” : La giunta straordinaria del Coni presiediuta da Giovanni Malagò ha nominato Roberto Fabbricini, segretario generale del CONI, nuovo commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Alessandro Costacurta e Angelo Clarizia, invece, saranno i due subcommissari. Fabbricini ha preso subito parola annunciando chi è stato scento come nuovo commissario della Lega di Serie A: “Sono stato 25 anni al fianco di Malagò e di tutto il ...

Dai creatori di World of Goo - annunciato il nuovo 7 Billions Humans : Tomorrow Corporation ha annunciato ufficialmente 7 Billions Humans, un puzzle game seguito del noto Human Resource Machine pubblicato nel 2015.Come riporta Eurogamer.net, il team è lo stesso che aveva sviluppato il più celebre World of Goo, e porterà il nuovo titolo in esclusiva console su Nintendo Switch. La release è inoltre prevista su PC.In 7 Billions Human dovremo risolvere oltre 60 rompicapi basati sulla programmazione con un nuovo ...

Halo : annunciato un nuovo set di bellissime figure Funko Pop : 343 Industries e Funko hanno annunciato congiuntamente l'arrivo di un nuovo set figure Pop tutto dedicato all'universo di Halo, con quattro personaggi del franchise che torneranno in questa versione bobble head nel 2018.Come riporta GameReactor, questo set Funko Pop includerà ovviamente Master Chief, oltre al Sergente Johnson, l'Arbiter e il soldato Buck appartenente alla divisione ODST.Il Capo e l'Arbiter avranno inoltre due versioni speciali ...

Christina Aguilera ha annunciato l’arrivo del nuovo album : Christina Aguilera in persona ha annunciato UFFICIALMENTE l‘arrivo del suo nuovo album! [arc id=”16814060-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Dopo mesi di rumors in rete e post “ammiccanti” pubblicati dalla pop star sui suoi profili social, ora finalmente è arrivata la conferma: il nuovo disco di Christina arriverà prestissimo, quando meno te lo aspetti. Lo ha detto la stessa cantante in una sua recente Instagram ...

Jovanotti - annunciato il nuovo tour - ed è già tutto esaurito : ... il cantante torna con una nuova tournée che lo vedrà impegnato da Febbraio a Giugno 2018, con decine di appuntamenti nei Palazzi dello Sport. Lo show si terrà in dieci città italiane per lunghi ...

Annalisa ha annunciato l'arrivo del nuovo album "Bye Bye" : ..." Annalisa (@NaliOfficial) 22 gennaio 2018 La news arriva qualche tempo dopo l'uscita del singolo "Direzione la vita" e l'annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2018 con la canzone "Il mondo ...

I Ministri hanno annunciato la data di uscita del loro nuovo album “Fidatevi” : Dopo aver tenuto sulle spine i loro fan per settimane e settimane, I Ministri hanno finalmente svelato il titolo e la data di uscita del loro nuovo album di inediti. [arc id=”804d5640-1fbf-11e3-8a73-0026b9414f30″] “Fidatevi” uscirà il 9 marzo e l’artwork che accompagna il disco è firmato da We Eat Together. «Guardandosi intorno, fidarsi è probabilmente la cosa più stupida che oggi si possa fare – hanno dichiarato ...

annunciato il nuovo album di Noemi - verso Sanremo 2018 con La luna : ecco la copertina : Il nuovo album di Noemi è La luna. L'artista, che sarà sul palco del Teatro Ariston con 19 dei suoi colleghi, ha appena rivelato quale sia il titolo del suo prossimo lavoro con la cover scelta per il disco. Si ricomincia: nuova avventura, nuova musica… nuovo album! Il 9 febbraio pare non ci sarà la luna… ma io dico che salirà in cielo solo per noi, grande e splendente. Ho scelto questo titolo per vari motivi - non tutti ve li posso già dire ...

annunciato il nuovo album di Fabrizio Moro : data d’uscita di Parole - Rumori e Anni Parte 1 : Parole, Rumori e Anni Parte 1 è il nuovo album di Fabrizio Moro. Il disco uscirà in concomitanza con la sua Partecipazione al Festival di Sanremo 2018 e con quello del suo collega Ermal Meta, con il quale sarà in gara con Non abbiamo armi. Si tratta di una raccolta di brani divisa in due parti, con la prima attesa per il 9 febbraio. Per il secondo episodio di questo lungo viaggio nella musica di Fabrizio Moro occorrerà aspettare la fine del ...

Payday 2 per Switch : confermata la data di uscita e annunciato un nuovo personaggio in esclusiva temporale : Il Nintendo Direct di oggi, 11 gennaio, ha portato con sé graditissime sorprese per gli utenti Switch, nel corso dell'evento sono stati ufficializzati gli arrivi di titoli come Dark Souls Remastered, in arrivo anche su PS4, Xbox One e PC, si è parlato del ritorno di The World Ends With You e, a quanto pare, c'è stato spazio anche per Payday 2.Infatti, come segnala Gamespot, in occasione del Direct è stata confermata la data di uscita di Payday 2 ...