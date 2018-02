Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming Il palinsesto delle

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Tutti gli italiani in gara domani (mercoledì 14 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : saranno 26 gli azzurri impegnati nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale di biathlon, si spera nel miracolo di Alessandro Pittin nella combinata nordica: sono queste le nostre carte di medaglia perché è difficile attendersi sorprese da altre gare. Debutta la squadra di curling maschile, impegnata anche le coppie di artistico. Di ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (mercoledì 14 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura torna protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In programma mercoledì vedremo il programma corto. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO Ore 2:00 Pattinaggio FIGURA coppie artistico – programma ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia. Arianna Fontana ci regala l’oro! : CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi INVERNALI DI PyeongChang 2018 L’Italia vuole essere grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri puntano in grande con una bella squadra assordita che può farci sognare. L’obiettivo è naturalmente quello di vincere il maggior numero possibile di medaglie sognando l’oro. Di seguito tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia alle ...

“Lo vogliamo sapere!”. Montalbano - quel particolare che ha fatto impazzire Tutti. Social presi di mira durante la scena del pranzo con Mimì e Giuseppe : “Che spettacolo!” : Il Commissario Montalbano crea mode. Dopo la prima puntata della stagione, che per inciso è stata un record con 11 milioni e 386mila telespettatori, e tocca il 45% di share. “Una puntata meravigliosa”, scrivono sui Social e protagonista assoluto dei commenti è il personaggio del burbero e goloso dottor Pasquano: dopo la morte dell’attore, Marcello Perracchio, questa estate la produzione ha deciso di non sostituirlo. Record quindi: ...

“Ve ne siete accorti anche voi?”. Il commissario Montalbano : è successo durante la messa in onda. L’episodio ‘La giostra degli scambi’ ha colpito Tutti. E oggi tra i telespettatori non si parla d’altro : È sempre una certezza. Luca Zingaretti nei panni del commissario Montalbano conquista i telespettatori e sbanca gli ascolti. Spostare la puntata dell’Isola dei Famosi è stata una dritta non da poco. La giostra degli scambi, andato in onda il 12 febbraio, è stato il 31esimo episodio della serie della fortunata serie nata dall’abile penna Andrea Camilleri. Un successo ormai consolidato per la casa di produzione Palomar e per Rai1. Lo ...

Tutti gli smartphone con il “notch” come quello di iPhone X : Dopo l’uscita di iPhone X sembra che gli smartphone dotati della stessa, iconica (e criticata) tacca sullo schermo, il cosiddetto notch, siano destinati a invadere il mercato. Il telefono Apple non è stato il primo ad adottare una soluzione del genere su un dispositivo mobile eppure (come spesso avviene per le tecnologie di Cupertino) è stato quello che ha generato i tentativi di imitazione più appassionati. L’ultimo in ordine ...

GIANNI CIARDO/ Torna protagonista al cinema con Un figlio a Tutti i costi (Stasera tutto è possibile) : L’attore GIANNI CIARDO, ospite a Stasera tutto è possibile, riTorna protagonista al cinema dal 1 marzo con la pellicola Un figlio a tutti i costi. La carriera.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 05:13:00 GMT)

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Tutti gli italiani in gara oggi (martedì 13 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE GENERALE DELLE Olimpiadi Invernali (MARTEDI’ 13 FEBBRAIO) Diciotto italiani saranno in gara nella giornata di martedì 13 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci giochiamo alcune delle nostre migliori carte da medaglia. Tocca a Federico Pellegrino, impegnato nella sprint di sci di fondo: il valdostano è chiamato alla battaglia campale contro il colosso Klaebo. Spazio ad Arianna Fontana ...

Firma contratto statali/ Accordo Pa-sindacati : Tutti gli aumenti previsti (ultime notizie) : Firmato contratti statali, ultime notizie di oggi 12 febbraio 2018: rinnovo Scuola ok ma contestato da Usb, "pronti allo sciopero il prossimo 23 febbraio"(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 18:00:00 GMT)

Matrimonio Harry-Meghan - dalla carrozza al party con i divi di Hollywood : ecco Tutti i dettagli : Il “Sì” davanti all’arcivescovo di Canterbury. Una parata di tre chilometri in carrozza per le vie di Windsor. E un party serale stile Hollywood, offerto dal principe Carlo, nel castello della cittadina alle porte di Londra. Sono solo alcuni dei nuovi dettagli trapelati da Buckingham Palace sul royal wedding più atteso dell’anno. L’annuncio è arrivato sull’account Facebook ufficiale della famiglia reale, segno ...