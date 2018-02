Tutte al lavoro | il best 10

vanityfair

(Di martedì 13 febbraio 2018) Si ispirano alle tute dale jumpsuit di tendenza della Primavera/Estate 2018. Eppure ne è passata di acqua sotto i ponti dai tempi di Rosie la rivettatrice, la ragazza con fazzoletto in testa e camicia arrotolata che mostrava il bicipite destro al grido di We can do it!, «possiamo farlo anche noi». LEGGI ANCHELe 15 tendenze hot di primavera Simbolo delle lavoratrici impegnate in professioni faticose per sostenere gli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, Rosie era il volto di una campagna pubblicitaria di stampo patriottico e (indirettamente) anche femminista. Che cosa indossano le donne lavoratrici oggi? Qualunque cosa, naturalmente. Ma come mai ancora ce lo domandiamo, in un’epoca in cui le donne possono essere astronaute, chirurghi, militari, o chiunque vogliano essere? LEGGI ANCHEFrida, icone femminista e di stile per sempre Se lo sono domandate Vanessa Friedman, ...