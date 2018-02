Turismo : a Milano Bit chiude con oltre 46mila visitatori : Milano, 13 feb. (AdnKronos) – oltre 46mila visitatori e 1.500 buyer italiani ed esteri provenienti da 79 Paesi, in particolare da Centro e Sudamerica, Medio Oriente, Europa dell’Est, India, Russia e Stati Uniti. Questi alcuni dei numeri di Bit, la Borsa internazionale del Turismo, che si è chiusa oggi a Milano nei padiglioni di FieraMilanocity.‘Con quasi 15 mila incontri conclusi e un tasso di conversione salito al 43%, dal 29% ...

Presentati alla BIT di Milano i "Cammini di Calabria" per un Turismo sostenibile : Dopo gli affollati appuntamenti in programma alla BIT promossi dalla Regione Calabria, in cui è stato fatto il punto delle azioni e delle strategie messe in campo per rafforzare la Destinazione ...

Bit Milano - XXI rapporto sul Turismo italiano : grazie ai 53 siti Unesco è il primo Paese per disponibilità di patrimonio artistico-cultura - : L'Italia, grazie ai suoi 53 siti Unesco, è il primo Paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-culturale e risulta tra i primi tre migliori paesi dove si consiglia viaggiare nel 2018. Ciò conferma ancora una volta il ruolo strategico che il ...

Da Napoli a Milano il 21° rapporto sul Turismo italiano : il trend è positivo : Ciò conferma ancora una volta il ruolo strategico che il turismo occupa nell'economia italiana. Nel 2016, infatti, i consumi turistici in Italia sono stati pari a 93,9 miliardi di euro, di cui 36,4 ...

Turismo : il brand Sicilia apre al pubblico al Bit di Milano : Il mio governo considera fondamentale i segmenti della cultura e del Turismo per rimettere in moto un'economia stagnante, che ha causato, in questi anni, la chiusura di migliaia di aziende e la ...

La Campania alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano : Roma, (AdnKronos) – Il quartiere espositivo di FieraMilanocity ospita l’edizione 2018 della Borsa Internazionale del Turismo di Milano che fino a martedì 13 accoglierà migliaia di operatori turistici da tutto il mondo, visitatori appassionati di viaggi, stampa nazionale e Internazionale specializzata, favorendo l’incontro tra domanda e offerta. Presente la Regione Campania che ha presentato la strategia turistica regionale per ...

Turismo - Roma Capitale presente alla BIT di Milano : Turismo, Roma Capitale presente alla Borsa Internazionale Turismo di Milano. Meloni: “Roma in vetta alle preferenze degli stranieri, offerta turistica dinamica e in continua evoluzione”.... L'articolo Turismo, Roma Capitale presente alla BIT di Milano su Roma Daily News.

Turismo : Cattaneo domani a Milano a inaugurazione Bit : Milano, 10 feb. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, interverrà domani a Milano all’inaugurazione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, manifestazione del Turismo organizzata da Fiera Milano. La prima giornata sarà aperta a tutti mentre le

Campania alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano : ... anno del cibo e del vino italiano nel mondo. In particolare ogni giorno si darà corso all'iniziativa proposta dall'Ente bilaterale del Turismo campano con degustazioni a cura di grandi chef stellati.

Gay : Turismo - Milano si aggiudica 37esima convention Iglta : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Sarà Milano a ospitare la 37esima convention, nel 2020, di Iglta, l'associazione internazionale del Tursimo Gay&Lesbian. Lo annuncia l'assessore al turismo del Comune, Roberta Guaineri, sulla sua pagina facebook: "abbiamo creduto in questo progetto sin dal primo momento

Turismo : oltre 9 milioni di presenze nel 2017 a Milano (+10 - 3%) : Le premesse lasciavano sperare in un buon risultato, ma il dato finale è ben oltre le attese: sono stati, a quanto apprende l’AdnKronos, oltre 9 milioni i turisti che hanno visitato Milano nel 2017, per l’esattezza 9.054.218, di cui 6.205.845 che hanno pernottato in centro città (+10,73% sul 2016) e 2.848.373 (+9,57% sul 2016) considerando l’area vasta, ovvero l’hinterland milanese, trascorrendovi almeno una notte (dati della ...