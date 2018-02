TURCHIA vs ENI Il gas che fa gola ad Ankara e il precedente egiziano

Nave dell’Eni bloccata a Cipro - Bruxelles : “TURCHIA eviti frizioni con Stati dell’Ue” : La Saipem 12000 resta ferma in alto mare. La piattaforma dell’Eni, che si stava dirigendo verso Cipro per iniziare operazioni di trivellazione su licenza del governo di Nicosia, è stata fermata il 10 febbraio “da alcune navi militari turche con l’intimazione a non proseguire perché sarebbero in corso attività militari nell’area di destinazione”, aveva fatto sapere il gruppo in una nota. Il programma era quello di avviare ...

TURCHIA-Italia - sull'Eni si rischia la crisi diplomatica (di U. De Giovannangeli) : Il "Sultano" è di parola. Nei suoi incontri a Roma con il presidente Sergio Mattarella e il premier Paolo Gentiloni, lunedì scorso, aveva "espresso le nostre preoccupazioni riguardo all'Eni" per "le iniziative nel Mediterraneo orientale" su licenza del governo di Cipro. "I lavori (di ricerca ndr) del gas naturale in quella regione rappresentano una minaccia per Cipro nord e per noi" .Quello del presidente turco Recep Tayyp Erdogan ...

Eni - ora l'Italia alzi la voce con la TURCHIA : Gli abbiamo teso la mano e lui l'ha azzannata. Con un lupo come Recep Tayyp Erdogan funziona così. Che il passaggio da Roma, il pranzo con il Presidente Sergio Matterella e il colloquio con il premier Paolo Gentiloni non fossero una visita ma un atto intimidatorio lo si sapeva. Non a caso arrivando aveva spacciato i fatti di Macerata per un «attacco all'Islam» permesso dall'indifferenza delle nostre autorità. ...

TURCHIA blocca nave Eni al largo Cipro : 22.50 La Farnesina segue "al più alto livello" la vicenda della nave Eni "Saipem 12000", cui le autorità turche non consentono di proseguire la navigazione verso l'area di destinazione, esperendo "tutti i possibili passi diplomatici" per risolvere la questione. La Saipem 12000 era diretta verso il blocco 3 della Zona Economica Esclusiva cipriota per un'attività di perforazione autorizzata dal governo di Cipro ma in un'area disputata con la ...

