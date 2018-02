Tris Chelsea al Wba e Conte ' respira'

Premier League : Chelsea senza problemi - Tris all'Huddersfield : I Blues vincono 3-1 e agganciano momentaneamente il Manchester United al secondo posto in classifica

Premier League - il Chelsea riscatta il ko con il West Ham : Tris all’Huddersfield : Il Chelsea rialza la testa nel turno infrasettimanale di Premier League, valido per la 17^ giornata. I ‘Blues’ riscattano la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il West Ham vincendo sul campo dell’Huddersfield. Tutto facile per la squadra di Antonio Conte avanti di due goal già al termine della prima frazione grazie alle reti realizzate da Bakayoko e Willian. Nella ripresa Pedro cala il tris e nel finale ...