Trieste - il camion cisterna prende fuoco : autista carbonizzato : Trieste - Il conducente di un camion cisterna ha perso la vita restando coinvolto in un incidente lungo l'autostrada Lubiana-Trieste, a pochi metri dal valico confinario di Fernetti. Da quanto si ...

Trieste - moto sotto il camion della nettezza urbana : L'incidente è avvenuto fra Corso Cavour e via Torrebianca. Un ferito lieve. Un secondo scontro in via Carnaro

Maltempo - raffiche di bora rovesciano un camion a Trieste : le operazioni dei Vigili del fuoco : Un camion si è ribaltato questa mattina a Trieste a causa delle forti raffiche di bora che soffia da ieri sera sulla città. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8.30 in Riva Nazario Sauro, davanti a piazza Unità. Il mezzo eè stato poi rimosso dai Vigili del fuoco. L'articolo Maltempo, raffiche di bora rovesciano un camion a Trieste: le operazioni dei Vigili del fuoco proviene da Il Fatto ...

