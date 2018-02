Trema il Sud | tre scosse di terremoto registrate al confine tra Basilicata e Campania

Terremoto 4 - 2 nel sud dell'Austria - Tremano le Alpi al confine con l'Italia Video : Una nuova scossa ha fatto tremare le Alpi nella giornata odierna, questa volta nel Settore delle Alpi Centrali, in suolo austriaco. Secondo l'EMSC, infatti, il Terremoto, di #magnitudo 4.2, sarebbe avvenuto alle 20,07 ora italiana nella parte meridionale dell'Austria, con epicentro 17 chilometri ad Ovest di Sankt Anton am Arlberg e 39 chilometri ad Est di Vaduz, nel Lichtestein. L'ipocentro del #sisma è stato indicato come molto superficiale e ...