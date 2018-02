Totti | ' Con Spalletti non c' è mai stato confronto'

Totti : "Con Spalletti mai un confronto" : Prima si pensava ai giovani promettenti del nostro Paese più che a scoprire un giovane brasiliano, argentino, sudamericano, o di qualsiasi altro Paese nel mondo", ha concluso Totti.

Roma - parole al veleno di Totti contro Spalletti : che attacco al tecnico di Certaldo! : Il grande protagonista della trasmissione di Sky ‘Signori del Calcio’, che andrà in onda sabato prossimo, sarà Francesco Totti, campione assoluto e bandiera della Roma. Molti i temi toccati dall’ex capitano giallorosso: dalla squadra di Di Francesco al Pallone d’Oro fino al calciomercato e ad una clamorosa bordata a Luciano Spalletti. Ecco in anteprima alcuni passaggi dell’intervista: “L’offerta più concreta ...

Di Francesco e le ‘scottanti’ verità : dai conti (in rosso) della Roma al ruolo di Totti in società : Il giorno dopo la vittoria ottenuta con il Benevento, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Rai 1’ toccando diversi argomenti a cominciare dalla situazione finanziaria del club giallorosso: “Se ci si aspettava qualche punto in più benissimo, a volte siamo stati poco concreti. Ma l’ho sempre detto, partiamo dietro per organico a Juve e Napoli. Rimettendo apposto le questioni societarie ...

Inter e Roma - Spalletti si 'confessa'/ E intanto Totti : "Non lo conosco..." : Spalletti, Inter e Roma: la confessione “Totti non correva più, i nerazzurri non vogliono spendere, qui è una follia”. Clamorose rivelazioni dell’allenatore del club meneghino(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 00:10:00 GMT)

Roma - Totti show in Russia. E punge Spalletti : 'Non lo conosco' : Ancora un fenomeno palla al piede, sempre pungente fuori dal campo: anche dopo l'addio al calcio, Francesco Totti continua a essere protagonista. A Mosca, in particolare, l'ex capitano giallorosso - ...

Shock Spalletti - le ‘confidenze’ del tecnico : “Totti non correva più. L’Inter? Ambiente folle e depresso…” : Clamoroso Spalletti. Il ‘Corriere della Sera’, in edicola questa mattina’, ha riportato alcune confidenze Shock che il tecnico di Certaldo avrebbe fatto ad un gruppo di tifosi della Roma fuori da un ristorante milanese dopo Inter-Roma del 21 gennaio scorso. I contenuti sono davvero ‘esplosivi’ a cominciare da Totti: “Totti non correva più e gli altri giocatori si deprimevano se lo facevo giocare. Pallotta mi ...