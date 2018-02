Tottenham | Kane | “Sono fiducioso”

HARRY KANE - Tottenham/ 'Juve eccezionale - siamo carichi' - Champions League - : HARRY KANE: l'attaccante del TOTTENHAM è intervenuto durante la conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro la Juventus.

Futuro alla Juve per Kane? L’attaccante del Tottenham si sbilancia : “La Juventus ha i conti in regola per tentare il colpo dell’estate. La Juventus vuole Harry Kane e sembra sia disposta a mettere 250 milioni sul piatto per la sua firma. Una cifra stratosferica per il calcio italiano. La Juventus è consapevole del fatto che non può lottare con le big per avere gente del calibro di Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo ma le distanze tra questi colossi potrebbero ridursi con giocatori del calibro di ...

Juventus-Tottenham - Chiellini : 'Vogliamo la finale. Kane merce rara' : È uno degli attaccanti più forti del mondo e il Tottenham è fortunato ad averlo. Come fermarlo? Pensare di farlo uno-contro-uno è impossibile, non ho questo obiettivo però. Voglio solo che la Juve ...

Juve - Chiellini : 'Tottenham abbordabile? Chi l'ha detto è un superficiale. Non c'è solo Kane' : Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato a Premium Sport alla vigilia della sfida di Champions contro il Tottenham: 'Inizia il bello della Champions e della stagione, inizia quello per cui abbiamo lavorato nei primi mesi e che aspettavamo da inizio ...

Tottenham - Kane : "Juve super in difesa - ma sappiamo far male : siamo fiduciosi" : "siamo sicuramente carichi, questo tipo di partite crea molto entusiasmo. Nelle ultime settimane abbiamo incontrato avversari duri, ma non vogliamo fermarci: contro la Juventus vogliamo il massimo". ...

Tottenham - Pochettino : 'La Juve per noi è un esempio'. Kane : 'Chiellini è fortissimo' : C'è il Tottenham sulla strada della Juventus. I bianconeri martedì sera affronteranno, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, la squadra allenata da Mauricio Pochettino, reduce da un ...

Tottenham - Kane : "Fiducioso per domani" : L'attaccante in vista dell'andata degli ottavi di Champions contro la Juve: "Loro hanno una difesa fantastica, ma noi siamo forti in attacco"

Kane alla Juventus?/ Calciomercato news - bomba dalla Spagna : pronti 250 milioni per l'attaccante del Tottenham : Una bomba di Calciomercato in arrivo dalla Spagna: la Juventus sarebbe pronta a sborsare addirittura 250 milioni di euro per Harry Kane, prossimo avversario in Champions League(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:26:00 GMT)

Juventus-Tottenham - Champions League 2018 : le probabili formazioni. Sfida tra Gonzalo Higuain ed Harry Kane : Domani, martedì 13 febbraio, alle ore 20.45 la Juventus sfiderà il Tottenham nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League: gli uomini di Massimiliano Allegri puntano ad ottenere un buon risultato da difendere nella Sfida di ritorno che si giocherà a Londra mercoledì 7 marzo. Il tecnico della Juventus dovrebbe proseguire con il 4-3-3, variando qualche interprete: Buffon ormai è rientrato in pianta stabile tra i pali, davanti a ...

Tottenham - Llorente : 'Difficile eguagliare la mia Juventus. Kane? Tra i migliori al mondo' : Giocarsi il posto con Kane? E' difficile perché è uno dei migliori al mondo. Ha segnato 56 reti nell'anno solare, più di Messi e Cristiano Ronaldo : chiaro, no?". "Higuain on fire" Dall'altra ...

Kane avvisa la Juventus : che messaggio dell’attaccante del Tottenham : Il Tottenham fa paura. Il club inglese vince anche contro l’Arsenal ed adesso si trova al terzo posto della classifica di Premier League alle spalle di City e United. L’uomo del match è stato il solito attaccante Kane, rete del successo al 49′, adesso l’obiettivo è mettere in seria difficoltà la Juventus nella gara di andata degli ottavi di Champions League. Ecco le parole di Kane al termine della partita: “È un ...

Premier : Kane più in alto di tutti - il derby è del Tottenham. L'Arsenal cede 1-0 : Pochettino avverte la Juve: "Siamo al 100%" avvio - La cronaca è nettamente diversa tra primo e secondo tempo. Nell'atto iniziale, la scelta di Wenger di rinforzare il centrocampo con Elneny mediano ...

Tottenham - Kane lancia la sfida : 'Juventus grande squadra - pronti a batterla' : LONDRA - Il Tottenham si aggiudica il North London Derby grazie a un gol della sua stella Harry Kane e sale momentaneamente al terzo posto in classifica della Premier League. Un chiaro messaggio alla ...