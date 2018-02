Tottenham-Juventus | Ritorno ottavi Champions League | quando si gioca? Data | programmi

La “solita” Juventus : inizio sprint e poi dominio del Tottenham - la paura di Allegri si riflette in campo - fischi all’Allianz! : Due reti, la convinzione d’aver indirizzato la partita e poi il pallino consegnato in mano all’avversario… solo che stavolta l’avversario non si chiamava Genoa o Chievo Verona (con tutto il rispetto). La Juventus adotta la solita tattica utilizzata in Serie A, dopo il vantaggio si è abbassata come da indole di Allegri, consegnando il gioco nelle mani del Tottenham, ma gli inglesi con la qualità della quale dispongono ...

Champions - Juventus-Tottenham 2-2 : doppietta di Higuain - poi Kane ed Eriksen : I bianconeri partono a razzo con Higuain che segna una doppietta in 8'. Il primo gol di destro, su assist di Pjanic, il secondo su rigore , atterramento di Davies su Bernardeschi, . Gli Spurs sembrano ...

Juventus rimontata dal Tottenham allo Stadium : finisce 2-2 : Non bastano ben due rigori alla Juventus per imporsi nella sfida di andata degli ottavi di Champions League con il Tottenham . E per passare il turno, ora i bianconeri dovranno andare a vincere a ...

LIVE Juventus-Tottenham - DIRETTA Champions League 2018 : 2-2 - andata degli ottavi di finale. Eriksen beffa la Juve. Serve la rimonta al ... : Un brutto colpo, considerando come si stava mettendo la partita e soprattutto visto che questo gol subito in casa potrebbe pesare nell'economia del doppio confronto 35 ACCORCIA LE DISTANZE IL ...

Pagelle Juventus-Tottenham 2-2 - Champions League 2018 : Higuain trascina i bianconeri - ma sbaglia un rigore! Kane e Erisken imprendibili : Fra Juventus e Tottenham finisce 2-2, nella gara di andata degli ottavi di Champions League 2017-18. Al doppio vantaggio bianconero firmato da Higuain hanno risposto Kane e Erisken. Il Tottenham, però, ha giocato meglio e meritato il pari, imponendo ai bianconeri il pareggio casalingo e segnando due reti a una squadra che non subiva gol da 15 partite. Di seguito, le Pagelle della sfida. Buffon 6: compie un miracolo su Kane, quando si era sul ...

La Juventus si fa rimontare dal Tottenham : da 2-0 a 2-2. Higuain sbaglia un rigore : La Juventus di Massimiliano Allegri mastica amaro al termine dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. I bianconeri, infatti, dopo essere andati avanti per 2-0 dopo soli 10 minuti di gioco, si sono fatti riprendere dagli Spurs grazie ai gol di Kane, nel primo tempo, e di Eriksen, nella ripresa, su errore grave di Buffon. Higuain, autore di una doppietta, ha però sbagliato un calcio di rigore importantissimo ...

Champsions League - cosa è successo in Juventus-Tottenham 2-2 : Segue servizio completo Juve-Tottenham, cronaca e tabellino Le statistiche di Juventus-Tottenham: Il primo gol di Higuain è il secondo gol più veloce della Juventus in Champions League, dopo quello ...

Juventus - Buffon si fa beffare su punizione e il Tottenham pareggia 2-2 : ora è dura : Due reti in 9’ del Pipita, che poi sbaglia un rigore prima dell’intervallo: con Kane nel primo tempo ed Heriksen al 72’ gli Spurs trovano il pareggio, non perfetto il portiere

Pagelle Juventus-Tottenham 2-2 : Douglas Costa discontinuo - che qualità Eriksen : Pagelle Juventus-Tottenham – Si è conclusa l’andata degli ottavi di finale di Champion League che ha visto sfidarsi Juventus e Tottenham all’Allianz Stadium. Allegri ha deciso di giocarsi la gara in maniera spregiudicata schierando un 4-2-3-1 con Bernardeschi, Douglas Costa, Mandzukic e Higuain in attacco. Pochettino invece si è affidato al bomber Harry Kane e alla qualità di Dele Alli ed Erikssen. 2-2 il risultato finale con ...

Higuain illude la Juventus ma la qualità del Tottenham gela lo Stadium : finisce 2-2 e sorridono gli Spurs! : 1/13 Spada/LaPresse ...

Pagelle Juventus-Tottenham 2-2 - Champions League 2018 in DIRETTA : Higuain trascina i bianconeri - ma sbaglia un rigore! Kane e Erisken imprendibili : Fra Juventus e Tottenham finisce 2-2, nella gara di andata degli ottavi di Champions League 2017-18. Al doppio vantaggio bianconero firmato da Higuain hanno risposto Kane e Erisken. Il Tottenham, però, ha giocato meglio e meritato il pari, imponendo ai bianconeri il pareggio casalingo e segnando due reti a una squadra che non subiva gol da 15 partite. Di seguito, le Pagelle della sfida. Buffon 6: compie un miracolo su Kane, quando si era sul ...

Juventus-Tottenham 2-2 : Diretta Live e Risultato in Tempo Reale - Champions League - : CRONACA Live: 1- Cominciata la partita 2 GOOOALLL JUVENTUS: Insacca Higuain al volo dopo una punizione battuta al bacio da Pjanic. Lloris sorpreso e bianconeri in vantaggio 5 Altra palla interessante ...

Juventus-Tottenham è finita 2-2 : Juventus-Tottenham, la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, è finita 2-2. La Juventus è andata in vantaggio nei primi minuti di gara segnando due gol con Higuain, il secondo dei quali su rigore. Il Tottenham ha The post Juventus-Tottenham è finita 2-2 appeared first on Il Post.

DIRETTA/ Juventus-Tottenham (risultato finale 2-2) streaming video e tv : tutto rinviato a Wembley! : DIRETTA Juventus Tottenham: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Andata degli ottavi di Champions League all'Allianz Stadium(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 22:28:00 GMT)