Tim - gli artisti italiani presto sulla piattaforma TimMusic

GIORGIA MELONI AGGREDITA A SPUTI E INSULTI/ UlTime notizie - video a Livorno : bottigliette contro leader FdI : GIORGIA MELONI AGGREDITA a SPUTI e INSULTI, Ultime notizie: la leader di Fratelli d'Italia a Livorno per un'iniziativa elettorale, presente un cartellone "Livorno i fascisti non li vuole".(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:57:00 GMT)

SIAE Timmusic : gli autori dei brani italiani sulla piattaforma di Tim NOTA STAMPA : Nei prossimi mesi TIMmusic , il più importante player italiano della musica digitale, indicherà " in collaborazione con SIAE i nomi degli autori delle canzoni offerte in streaming. "TIMmusic ...

Sondaggi Politici Elettorali La7 Elezioni Politiche 2018 : gli ulTimi risultati : Le Elezioni Politiche 2018 sono sempre più vicine e i Sondaggi Politici Elettorali risultano essere un argomento sempre più interessante e coerente con quanto potrebbero riservarci gli esiti finali. Di seguito tutte le informazioni aggiornate e gli ultimi risultati basati sulle rilevazioni delle intenzioni di voto del cosiddetto “Sondaggio del lunedì” del TG La7 condotto da Enrico Mentana. Le ultime sui Sondaggi Politici Elettorali di La7 per le ...

Basta VitTime 106 : il piccolo Matteo Battaglia ucciso due volte : Il collegio della Prima Sezione Penale della Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato, malgrado l'iniziale parere contrario della Procura Generale, la condanna nei confronti di Andrei Valentin Epure,...

Zuck 'pestato' su Wired : 'Gli ulTimi due anni sono stati un inferno. Lui è diventato paranoico' - di I. Betti - : E cambia algoritmo, portandosi dietro le critiche di tutto il mondo dell'editoria, che ormai conta su Facebook per pubblicità e accessi. Gli ultimi due anni sono quindi stati per il giovane ...

Cristiano De André / Figlio di Fabrizio : mia madre era "una vitTimista cronica" (Principe Libero) : Cristiano De André, Figlio del grande cantautore genovese Fabrizio De André protagonista come personaggio nel film Il Principe Libero, fiction in onda su Rai 1 in due puntate.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:36:00 GMT)

SUSY PACI RITROVATA A NAPOLI/ UlTime notizie : il figlio - "la aspettiamo a braccia aperte" : SUSY PACI: la donna di 49 anni era scomparsa da casa dopo aver lasciato un biglietto. Si era temuto il peggio ma ieri si è presentata in commissariato spontaneamente.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:32:00 GMT)

Uccide l’ex moglie a coltellate e si toglie la vita - l’uomo già denunciato dalla vitTima per stalking : Si chiamava Francesca Citi, 45 anni, la donna uccisa stamani dall’ex marito, Massimiliano Bagnoni, che poi si è tolto la vita. È successo in uno studio dentistico del centro di Livorno, in piazza Attias, dove lei lavorava come assistente e dove stamani si trovava da sola. l’uomo era stato più volte denunciato per stalking e nei suoi confronti ado...

Gli ulTimi dati sulle molestie in Italia : Negli ultimi 7 anni il numero di donne che dicono di aver subito una qualsiasi forma di molestie è sceso (ma è davvero un buon segnale?) The post Gli ultimi dati sulle molestie in Italia appeared first on Il Post.

Isernia-Venafro nei commenti degli allenatori : Di Rienzo al setTimo cielo : Vede il bicchiere mezzo pieno, invece, l'allenatore del Venafro Alberto Urban: 'Abbiamo commesso errori individuali che hanno influenzato l'economia della partita - ha commentato - Sono contento per ...

Comune Roma : Sala operativa sociale accoglie vitTima tedesca : Roma – donna vittima di violenza sessuale accolta dalla Sala operativa sociale Roma – Questa la nota emessa dal Campidoglio in merito alla violenza sessuale... L'articolo Comune Roma: Sala operativa sociale accoglie vittima tedesca su Roma Daily News.

Istat : 8 - 8 milioni di donne vitTime molestie sessuali - 3 - 1 milioni gli uomini : Si stima che siano 8 milioni 816mila , 43,6%, le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita abbiano subito qualche forma di molestia sessuale e si stima che siano 3 milioni 118mila le donne , ...

Cosenza : omicidio-suicidio - le vitTime sono padre - madre e due figli Video : Tragedia a Rende Cosenza [Video], dove in una villetta bifamiliare sono stati trovati quattro cadaveri, padre, madre e due figli: Salvatore Giordano, 57 anni, ha ucciso la moglie Francesca Vilardi di 59 anni e i due figli, Giovanni e Cristiana di 26 e 31 anni. L'uomo ha sterminato la famiglia a coltellate e a colpi di pistola per poi togliersi la vita sparandosi in bocca. Strage di Rende, un'intera famiglia sterminata Scena spaventosa quella che ...

Istat : 8 - 8 mln di donne vitTime di molestie - 3 - 1 milioni gli uomini : Il rapporto dell'Istituto di statistiche relativo agli anni 2015/2016 - Si stima che siano 8 milioni 816mila , 43,6%, le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma ...