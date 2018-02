Tim : anche Vivendi ricorre a Mattarella : ANSA, - MILANO, 13 FEB - Vivendi, seguendo la stessa strada di Tim, avrebbe presentato ricorso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il primo decreto ex articolo 1 della legge sul ...

Champions League, Basilea-Manchester City e Juve-Tottenham: Ultime news e formazioni. Torna la Champions League, inizia la strada verso la finale di Kiev.

“Non si può aspettare che torni…”. Isola - il colpo di scena è dell’ulTimo minuto : uno dei naufraghi deve abbandonare il gioco. E a quanto pare non ci sono alternative. Anche perché la ragione è veramente seria. A poche ore dalla diretta lo sconcerto è tanto e la tensione alle stelle. Il pubblico ormai si aspetta di tutto… : Isola dei Famosi, martedì 13 febbraio va in onda una nuova puntata. E già il fermento è grande. Quella di martedì sarà una puntata molto importante perché in studio il pubblico potrà finalmente vedere Francesco Monte. Il giovane, dopo aver lasciato l’Isola spontaneamente dopo il “canna-gate”, è tornato in Italia e, per il momento, ha concesso un’intervista solo a Silvia Toffanin, a Verissimo. Nella puntata dello scorso sabato, a dire il vero, ...

Probabili formazioni Basilea Manchester City: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Guardiola si presenta al St. Jakob Park con alcune assenze pesanti

Trofeo Laigueglia 2018 : successo in solitaria di Moreno Moser - che stacca tutti sull’ulTima salita. Sul podio anche Totò e Busato : Moreno Moser torna al successo dopo quasi due anni e mezzo (Tour of Austria 2015) e lo fa con una bellissima azione nel finale della 55ma edizione del Trofeo Laigueglia. Il ciclista trentino, che quest’oggi vestiva la maglia azzurra della Nazionale, ha sferrato l’attacco decisivo sull’ultima salita andando così a conquistare il successo in solitaria davanti ad altri due italiani: Paolo Totò e Matteo Busato. La fuga di giornata parte dopo sette ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Kevin Fischnaller 4° dopo la terza manche. Serve l’ulTimo guizzo per il miracolo! : Servirà un miracolo, ma l’Italia è ancora in corsa per una medaglia nel singolo maschile di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Kevin Fischnaller ha messo sul ghiaccio una prestazione di rilievo, nella terza di quattro run della prova a Cinque Cerchi. Il nativo di Bressanone non sta pagando la pressione, anzi, sta disputando molto probabilmente la gara migliore della carriera. Oggi, partendo dalla sesta piazza, è riuscito a ...

Slittino - Kevin Fischnaller è sotto il podio. Alle 13.50 l'ulTima manche : Kevin FischnAller è risalito dal sesto al quarto posto nella terza delle quattro manche dello Slittino uomini, allo Sliding Centre di Alpensia. L'azzurro ha realizzato il quinto tempo di manche e si ...

Sanremo 2018 batte tutti i record. Anche nell'ulTima serata ascolti alle stelle : La serata finale di Festival di Sanremo, che ha visto la vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro, con Non mi avete fatto niente, ha incollato a Rai1 12 milioni 125 mila telespettatori pari al 58.3% di share. Un risultato in linea con la finale del festival 2017, che aveva avuto in media 12 milioni 22 mila spettatori, pari al 58.41% di share. Ma tutte e cinque le serate hanno mantenuto una media molto alta, di fatto legittimando il successo del ...

Chi è il VINCITORE di SANREMO GIOVANI 2018? Ultimo, nome d'arte per Niccolò Moriconi, conquista titolo e consensi, piazzandosi ai vertici delle classifiche di iTunes.

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani le ulTime due manche. Felix Loch per l’oro - Kevin Fischnaller ci prova : Tutto ancora molto aperto, tralasciando la medaglia d’oro che sembra essere praticamente assegnata. Il catino di PyeongChang, in questa prima giornata ha insegnato però che di scontato non c’è niente. Condizioni davvero difficili, materiali da scegliere alla perfezione e guida che deve essere perfetta, senza il minimo errore. domani le ultime due discese per quanto riguarda la gara olimpica di Slittino singolo maschile: ad ora di ...

“Ecco chi l’ha stregato”. Sanremo : trionfo triste (solo per le fan) di UlTimo. Sul palco dell’Ariston ha fatto girare la testa per la sua bravura - ma anche per il look da bello e dannato. Ma occhio perché il suo cuore lo ha preso proprio lei : La quarta puntata del festival di Sanremo ha veramente accontentato tutti. Lo spettacolo ha avuto un successo pazzesco: “Il Festival di Sanremo fa poker di ascolti. La media delle prime quattro serate è di 10 milioni 605 mila spettatori con il 50,7% di share, miglior risultato dal 2005″, ha fatto sapere Angelo Teodoli in conferenza stampa. Merito dei tre conduttori, di un irreprensibile Claudio Baglioni, di un travolgente ...

Mentre in Italia si continua a discutere di riforma #Pensioni, con una miriade di proposte che vanno dall'abolizione della legge Fornero alla stabilizzazione di Opzione donna e Quota 41 per tutti i lavoratori precoci, è in continua crescita in Europa il tasso di partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori over 55. Sono questi i nuovi dati messi nero su bianco nel bollettino della Bce. Un trendy dovuto che, secondo la Bce, non è solo

UlTimo è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2018 : assegnati anche il Premio della Critica e Lucio Dalla : Ultimo è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2018, che ha trionfato alla kermesse canora con il brano Il ballo delle incertezze. Mirkoeilcane ottiene la seconda posizione con Stiamo tutti bene e Mudimbi il terzo posto Il Mago. Il Festival di Sanremo ha quindi il suo primo vincitore della gara tra i giovani delle Nuove Proposte, che si sono esibiti nel corso delle ultime tre serate, da mercoledì 7 a venerdì 9 febbraio, proponendo i ...

Divorzio in casa Tim : coinvolti anche i prezzi delle offerte : Lo scorporo della rete TIM – da sempre sia fornitore di servizi che di infrastrutture, con un’anomalia che non si …