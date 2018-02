Testo dell’inedito di Einar “Salutalo da parte mia”

Testo dell’inedito di Irama “Che ne sai” : Che ne sai della notte se torni a casa presto Che ne sai che ne sai di una donna se non l’hai persa mai Che ne sai di una sbronza se non sei mai depresso Che ne sai che ne sai dell’amore se non tradisci mai Che ne sai tu dell’hangover e una pizza alle tre Che ne sai tu di una vita in una stanza d’hotel Che ne sai tu che ne sai di me Che ne sai del successo se non ti è mai successo Che ne sai che ne sai della voglia se non ...

Testo dell’inedito di Biondo “La mia ex chiama” : Adesso chi è? Oh mio dio ancora lei Baby so che mi richiami solo quando lo vuoi fare E quando scazzi col tuo nuovo tipo Baby so che mi richiami solo quando ne hai bisogno E so che ridi mentre prendi le tue medicine Sono le tre del mattino sto su non disturbare Dentro una stanza d’albergo con fuori il cartello Non disturbare Tu non disturbare Fumo e la mia ex chiama, ex chiama Bevo e la mia ex chiama, ex chiama Dormo e la mia ex chiama, ex ...

Testo dell’inedito dei The Jab “Elena” : Seguimi di notte che ti porto altrove ti vesto con le labbra e tu non sai il mio nome mi ripresento ancora ma con il cognome non voglio confidenza ma sublimazione e seguo le tue linee come un tatuatore fingo distacco e con il tatto cerco il tuo calore e ti prometto che sarò ciò che la pelle vuole ma tu convinci la tua pelle ad esser la migliore ed ora che restiamo soli spogliati e poi balla in lacrime con me e tu vorresti tacchi e fiori ed io ...

Oronero Live di Giorgia - il nuovo album ricco di contenuti speciali : audio e Testo dell’inedito Chiamami Tu : Oronero Live di Giorgia è il nuovo attesissimo album della cantautrice romana, di ritorno sulla scena discografica italiana con la riedizione dell'album Oronero pubblicato ad ottobre 2016. Pubblicato oggi 19 gennaio, il nuovo album di Giorgia è un repack del precedente disco, facente parte di un unico progetto rilanciato lo scorso dicembre con il singolo Come Neve in duetto con Marco Mengoni. Nel nuovo album Oronero Live di Giorgia, sono ...

Testo dell’inedito di Luca “L’amore ci salverà” : C’è stato un tempo, solo un momento, dedicato a me la vita intera passa e vola, rimpiango noi. Non c’è parola, sentimento, solo foto che conservo dentro a un pc spento accanto a me. Ma tu amami e riprendimi, fermati e poi baciami, come forse non faresti mai. E poi credimi e perdonami, te lo dico io: amo i tuoi difetti, siamo noi. Che ne sarà? È l’amore che ci salverà! Ti aspetto qua, è l’amore che ci salverà! Si accende un sentimento spento, ...

Testo dell’inedito di Biondo “Beverly” : Sei la mia Beverly… Quando ti porto a cena fuori scegli sempre il piatto più costoso, dimmi perché lo fai, perché mandi i messaggi del tipo “ti odio non crescerai mai”, Baby so che non sei più la stessa ora che un tuo bacio non ha più lo stesso effetto e baby non so te, io ancora non dormo, tu che ridi e non sai quanto bene mi fai soltanto restando, e forse non so più restarti lontano, ora meno che mai proprio ora che sei… Sei la mia ...

Testo dell’inedito di Mose “Tutto mi parla di te” : E come faccio a sopportarti sai non l’ho capito mi sento perso ogni volta che guardo il tuo sorriso Non esci dalla mia testa, mi piaci perchè sei diversa così speciale, così prefetta Mi sento perso in questo freddo sai è qualcosa di diverso da quel che provano gli altri un sentimento, è l’emozione che io provo dentro quando mi perdo nei tuoi occhi agghiaccianti E non ho niente da darti se non questa canzone Sai sono solo parole ma ...

Testo dell’inedito di Biondo “Quattro Mura” : Eravamo solo io e te ti ricordi baby sono le 4, quel vino bianco, ricordo ancora il suo sguardo, mi morde il labbro, sbatte la porta urlando di restarle a fianco (vattene) Mi sembra ieri sento ancora il suono dei bicchieri dentro i miei pensieri ma tu aspetta dai, sembri di fretta questa sera sembri un po’ diversa talmente bella che sei maledetta dalle mie urla (aiuto) Il tuo profumo sopra la maglietta azzurra, lei mi sussurra mentre fuma che ...

Testo dell’inedito di Zic “Stavo apparecchiando” : Il mio cuore è un sacco vuoto gli occhi fermi sulla strada Oh ti prego uccidimi Labbra arse al sole ormai in questo deserto di speranze Oh ti prego uccidimi ancora, ancora Tu sei dentro me Tu sei dentro me A lume di luna fino al delirio conto le stelle delle mie ferite Oh ti prego uccidimi ancora, ancora Passeri umili fiori di neve echi e fantasmi di sospiri e di sguardi Oh ti prego uccidimi ancora Tu sei dentro me Tu sei dentro me Tu sei dentro ...

Testo dell’inedito di Mose “Tutto più semplice” : Non mi vergogno di dirti che la mia paura non è debolezza Ho avuto paura dei sogni forse perché non mi credevo all’altezza Ho avuto paura di me stesso, allo specchio E che scemo forse temevo di perderti ancora prima di stare con te per davvero Perché forse ho sempre sbagliato a fare tutto così Pensare di rischiare per poi arrendermi Ma questa volta no, non posso più sbagliare nella vita ho perso, fa male Sono pronto a tutto per stare con ...

Testo dell’inedito dei The Jab “Lei” : Lei e` carta su cui scrivere, cera calda in lacrime Lei e` linfa tra le vertebre, dipendenza instabile Irrimediabilmente lei, ormai Ti spoglio solo se mi vuoi, se vuoi Lei e` quello che vorresti avere ma non hai senti che roba, mucchio di ossa metto la mente in musica contemplo una foto mentre ricordo quella sua pelle gelida Una mano la sfiora, la schiena si inarca, un brivido vola tra le sue labbra Il fiato si accorcia, un corpo che danza ...

Testo dell’inedito dei The Jab “Costenzo” : Io conTesto il conTesto e con te sto bene Io conTesto il mio Testo e con te sto bene Io ripeto sta frase in loop come viene tipo Willie Peyote, tu prenditi bene Sorridi e vomiti, sgomiti gomitoli di lana che si intrecciano fra i mobili Periodi ipocriti, motivi futili per dirmi che alla fine il talent guarda solo agli utili Ma, e se ho talento? Tanto vale anziche´ muoversi a stento tra chi predica bene ma poi razzola male e chi odia la gente ...

Testo dell’inedito di Carmen “La complicità” : Nei nostri giorni non c’è stato tempo di dimostrare cosa abbiamo dentro. Troppo impegnati a diventare grandi, a non capire che tra noi non c’è soltanto quello stesso sangue. Nessun amore sarà così grande. Se ti fermassi ad ascoltare il vento sentiresti che… Mai, non ci siamo persi mai neanche quando me ne andai, nascondendo le mie lacrime alle tue. Avrei bisogno di abbracciarti ora, di farlo adesso mentre il tempo vola, anche ...