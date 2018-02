“Test genetico svelerà l’ora esatta di un omicidio” | scoperta al servizio delle indagini

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2018) Una nuova arma genetica potrebbe essere presto messa a disposizionepolizie di tutto il mondo per aiutare gli investigatori sulla scena del crimine. L’attività dei geni in tessuti come la pelle, o di alcuni organi come i polmoni, aiuterà a stabiliredi un decesso e quindi a capire quanto tempo è trascorso tra la morte e il ritrovamento del cadavere. Questo studio è stato condotto da Roderic Guigó del Centre for Genomic Regulation (CRG) all’Istituto di Scienza e Tecnologia di Barcellona e pubblicato sulla rivista Nature Communications. I ricercatori spagnoli hanno scoperto che il tempo trascorso dal momento della morte di un individuo influenza il profilo di attività dei geni nei tessuti considerati (ad esempio la pelle, rapidamente e facilmente reperibile su un cadavere) e che questo effetto tempo sull’attività dei geni è diverso da tessuto a ...