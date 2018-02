Tesla Model 3 - Le Phone Keys si aggiornano

quattroruote

: The Tesla Model X v Audi R8. Ludicrous. #TheGrandTour - thegrandtour : The Tesla Model X v Audi R8. Ludicrous. #TheGrandTour - the_big_hg : RT @thegrandtour: The Tesla Model X v Audi R8. Ludicrous. #TheGrandTour - chaosmacintosh : RT @thegrandtour: The Tesla Model X v Audi R8. Ludicrous. #TheGrandTour -

(Di martedì 13 febbraio 2018) Con la3 laha voluto dare sfoggio di tutte le proprie tecnologie, farcendo la berlina di svariate funzionalità che, in parte, non sono state ancora del tutto sviluppate. La quattro porte californiana dispone infatti di alcuni software che, per il momento, non sono stati ancora abilitati: i tecnici della Casa stanno continuando lo sviluppo e, tramite gli update Ota, verranno rilasciati continui aggiornamenti atti a migliorare il funzionamento dell'auto.Chiavi virtuali. Nelle ultime ore laha diramato l'update 2018.4.6 che, tra le altre cose, include un nuovo sistema di gestione delle. La3, così come le3 eX, può essere infatti aperta, e guidata, tramite delle chiavi virtuali che risiedono sullo smartdel proprietario. Fino a ora, tuttavia, l'auto non disponeva di una funzione per controllare chi avesse accesso alle: una ...