Tennistavolo | qualificazioni YOG 2018 | Matteo Mutti e Jamila Laurenti eliminati anche nel

Niente da fare per Matteo Mutti e Jamila Laurenti nel secondo ed ultimo tabellone di qualificazione agli YOG di tennistavolo svolti ad Hodonin, in Repubblica Ceca. I due azzurri non hanno avuto vita lunga quest'oggi: sono entrambi stati eliminati al primo turno. Mutti ha perso, come ieri, contro l'azero Yu Khinhang con il punteggio di 2-4 (7-11, 11-9, 11-5, 13-11, 9-11, 9-11), Laurenti invece ha ceduto alla sudcoreana Kim Yealin per 1-4 (10-12, 9-11, 11-1, 7-11, 6-11). La prossima occasione per i due azzurri sarà a Rades, in Tunisia, il 24 e 25 marzo. Da domani fino a domenica, sempre ad Hodonin si terrà il Czech Junior & Cadet Open, a cui prenderanno parte otto azzurri, ovvero John Michael Oyebode, Carlo Rossi, Andrea Puppo, Simone Sofia, Arianna Barani, Jamila Laurenti, Martina Nino e Valentina Roncallo.