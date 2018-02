Tennis | Fed Cup | Italia-Belgio ai playoff

Tennis - Fed Cup : l'Italia pesca il Belgio nei sorteggi : TORINO - Sarà il Belgio l'avversario dell'Italia nei play-off per il World Group della Fed Cup in programma il weekend del 21 e 22 aprile. Le azzurre, che lo scorso fine settimana hanno sconfitto la ...

Tennis - Fed Cup 2018 : sarà Italia-Belgio lo spareggio promozione. Si giocherà in casa ad aprile : L’urna di Londra ha emesso il proprio verdetto: in Fed Cup, per un posto nel World Group I, la sfida sarà Italia-Belgio. Si giocherà in casa delle azzurre (21-22 aprile), che potranno così nuovamente sfruttare il fattore campo per rientrare nell’Olimpo del Tennis femminile mondiale. La squadra belga era l’unica contro la quale l’Italia avrebbe avuto la certezza di giocare in casa, senza passare dal sorteggio: ...

TV e Rete : il sogno di Federer e il primo Premier 5 su SuperTennis : ... semifinale1, domenica 18 febbraio differita alle ore 03.00 , semifinale2, ; LIVE alle ore 18.00 , finale, STREAMING , TENNISTV.com , La soluzione Streaming ufficiale dell' ATP è disponibile sia per ...

Tennis - classifiche Atp e Wta : Federer a Rotterdam per riprendersi il trono del Tennis : Insomma, la strada per diventare il più vecchio numero uno al mondo di sempre non è facile, ma a 36 anni e 6 mesi il fuoriclasse di Basilea sembra più in forma che mai. LE classifiche, FOGNINI NUMERO ...

Tennis - ranking WTA (12 febbraio) : la Fed Cup rende immobile la classifica : Il weekend di Fed Cup rende immobile la classifica WTA: al comando resta la danese Croline Wozniacki, davanti alla romena Simona Halep. Numero uno in palio nel torneo Premier 5 di Doha, ma molto probabilmente il regno della danese continuerà ancora. ranking WTA al 12.02.2018 (Top 10) 1 DEN Caroline Wozniacki 7965 2 ROU Simona Halep 7616 3 UKR Elina Svitolina 5835 4 ESP Garbiñe Muguruza 5690 5 CZE Karolina Pliskova 5445 6 LAT Jelena Ostapenko ...

Tennis - Fed Cup 2018 : l’Italia mette le basi per il futuro. Il ritorno in A è possibile - ma con o senza Camila Giorgi? : Il passato glorioso difficilmente tornerà, ma quella di ieri è stata una giornata molto importante per il Tennis femminile italiano. In quel di Chieti la squadra azzurra di Fed Cup ha posto una prima base per un futuro positivo e che ora può essere anche in Serie A. Una vittoria con la Spagna inaspettata, arrivata al termine di un weekend che ha riconsegnato all’Italia una grande Sara Errani e ha mostrato il talento ed il cuore di Deborah ...

Tennis - Fed Cup : l'Italia vince 3-1 contro la Spagna e conquista i playoff : TORINO - l'Italia ha battuto la Spagna per 3-1 nella sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World Group II 2018 sulla terra rossa indoor del PalaTricalle di Chieti. Una vittoria che permette ...

Tennis - Fed Cup : Errani e Chiesa tutto cuore - le azzurre stendono la Spagna : CHIETI - La giovane Italia lancia un segnale importante. Le azzurre capitanate da Tathiana Garbin hanno infatti sconfitto per 3-1 la Spagna nella sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World ...

Fed Cup - la Errani rialza l'ItalTennis e scalda il pubblico di Chieti : Pronostico rispettato, ma la 22enne toscana ha giocato con grinta e, soprattutto nel secondo set, ha retto il confronto con la Suarez Navarro, la numero 29 al mondo. Dopo un game molto combattuto, la ...

Tennis - Errani batte Navarro nella Fed Cup : Italia-Spagna 1-1 : TORINO - 'Sono veramente soddisfatta del mio match'. Sara Errani non nasconde tutta la sua gioia per aver battuto Lara Arruabarrena ed aver regalato il punto dell'1-1 all' Italia nella sfida di Fed ...

