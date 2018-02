Tennis | ATP Rotterdam 2018 | Andreas Seppi batte in tre set il lusitano Joao Sousa ed

Tennis - classifiche Atp e Wta : Federer a Rotterdam per riprendersi il trono del Tennis : Insomma, la strada per diventare il più vecchio numero uno al mondo di sempre non è facile, ma a 36 anni e 6 mesi il fuoriclasse di Basilea sembra più in forma che mai. LE classifiche, FOGNINI NUMERO ...

Tennis - ranking ATP (12 febbraio) : Rafael Nadal - ultima settimana da numero 1? Fabio Fognini resta al 22° posto : Nella top 10 del Tennis mondiale al maschile l’unica variazione della settimana è la risalita al quarto posto di Alexander Zverev, che scavalca il bulgaro Grigor Dimitrov per appena 25 punti. Tutto il mondo della racchetta però ha occhi solo per Rotterdam, dove Roger Federer tenta l’assalto al numero uno di Rafael Nadal, distante appena 155 punti. ranking ATP al 12.02.2018 (Top 10) 1 ESP Rafael Nadal 9760 2 SUI Roger Federer 9605 3 ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Alessandro Giannessi eliminato da Thiago Monteiro. Giornata no per gli italiani : Giornata totalmente negativa per l’Italia nel torneo di Quito. Dopo le eliminazioni di Lorenzi e di Travaglia, è arrivata anche quella di Alessandro Giannessi che ha perso contro il brasiliano Thiago Monteiro per 7-6(4) 4-6 7-5. Il secondo turno si è rivelato così letale per il 27enne spezzino che era stato ripescato come lucky loser dopo aver perso nel turno decisivo delle qualificazioni contro Gaio. Il numero 159 del ranking mondiale ha ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Stefano Travaglia esce al secondo turno. Sconfitto in tre set dal cileno Jarry : Giornata finora nera per il Tennis italiano nel secondo turno dell’ATP di Quito. Dopo la sconfitta di Paolo Lorenzi, arriva anche quella di Stefano Travaglia che cede in tre set al cileno Nicolas Jarry, numero 95 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-6 6-3 dopo poco più di due ore di gioco. Nonostante una bassa percentuale di prime palle, i due Tennisti tengono fino al settimo game i propri turni di servizio. Le prime due palle break ...

Tennis - ATP Quito : Paolo Lorenzi cede all’iberico Roberto Carballes Baena e saluta il torneo : Termina al secondo turno l’avventura di Paolo Lorenzi al torneo ATP di Quito: sulla terra rossa outdoor della capitale ecuadoregna, l’azzurro, testa di serie numero 4, esentato per questo dal primo incontro, cede allo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 107 al mondo, in due ore esatte di gioco. L’iberico si impone con il punteggio di 7-6 (4) 7-5. La prima partita inizia con un’altalena di emozioni: Lorenzi avanti ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Marco Cecchinato eliminato al primo turno. Gerald Melzer vince in due set : Giornata dolceamara per i colori italiani all’ATP 250 di Quito. Se Alessandro Giannessi può sorridere, non può fare altrettanto Marco Cecchinato, eliminato al primo turno, sconfitto in due set da Gerald Melzer, 6-4 6-2 in un’ora e trentaquattro. I due giocatori in realtà erano già scesi in campo ieri, prima che la pioggia arrivasse ad interrompere il match dopo un solo game disputato. Nella prosecuzione di oggi, però, l’azzurro ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Alessandro Giannessi al secondo turno! Piegato in due set Peter Polansky : Arrivano ottime notizie per il Tennis italiano dall’ATP 250 di Quito. Dopo Stefano Travaglia, anche Alessandro Giannessi ha strappato il pass per il secondo turno, battendo il canadese Peter Polansky in due set, 6-3 6-4, in un’ora e dieci minuti di gioco. È stato un successo netto quello ottenuto dal Tennista spezzino, che è entrato in tabellone come lucky loser, dopo la sconfitta nella finale delle qualificazioni contro Federico ...

Tennis - ATP Sofia 2018 : Salvatore Caruso lotta ma cede in due set a Marcos Baghdatis nel primo turno : Niente da fare per Salvatore Caruso nel match del primo turno dell’ATP di Sofia (Bulgaria). L’azzurro, ripescato come lucky loser sfruttando il forfait in mattinata del russo Mikhail Kukushkin, ha affrontato il cipriota, n.123 del mondo, Marcos Baghdatis venendo sconfitto con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 in 1 ora e 45 minuti di partita. Un match comunque ben giocato dal siciliano che, specie nel primo set, ha reso la vita difficile al ...

Tennis - ATP Sofia 2018 : Andreas Seppi supera in due set Mikhail Youzhny e conquista gli ottavi di finale in Bulgaria : Prosegue il buon momento di Andreas Seppi in questo 2018. Il Tennista altoatesino, reduce dagli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open, ha superato il primo turno dell’ATP di Sofia (Bulgaria), sconfiggendo in due set il russo Mikhail Youzhny (n.92 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 13 minuti di partita. Un match ben gestito dall’azzurro che ha saputo giocare meglio dell’avversario i punti decisivi del ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Federico Gaio esce di scena al primo turno. L’azzurro ko in due set contro Carballes Baena : Niente da fare per Federico Gaio nel 1° turno dell’ATP di Quito (Ecuador). L’azzurro, n.107 del mondo, è stato eliminato con il punteggio di 7-6 6-3 dallo spagnolo Roberto Carballes Baena in 1 ora e 52 minuti di partita. Il giocatore nativo di Faenza è stato costretto ad arrendersi alla maggior continuità di gioco del suo avversario sulla terra rossa sudamericana. Nel primo parziale, dopo uno scambio di break e controbreak, i servizi ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Stefano Travaglia supera Pablo Andujar al termine di una dura battaglia e va al secondo turno : Una battaglia sportiva durata due ore e 24 minuti consegna a Stefano Travaglia la qualificazione al secondo turno del torneo ATP 250 di Quito: sulla terra rossa outdoor della capitale ecuadoregna l’azzurro ha battuto lo spagnolo Pablo Andujar, in tabellone con il ranking protetto. Score finale 6-4 5-7 7-5 per l’italiano, che ancora non conosce il nome del suo prossimo avversario. Nel primo set è il quinto gioco ad essere decisivo: ...

Tennis - Ranking ATP (5 febbraio) : la top10 non muta - Fabio Fognini si conferma n.1 italiano : Non ci sono variazioni in questa settimana nel Ranking ATP. Gli impegni in Coppa Davis di gran parte dei giocatori con le proprie nazionali non hanno portato a mutamenti in graduatoria e va da sé che la top10 ed anche la classifica degli azzurri siano le stesse, salvo piccolo scostamenti. In vetta si conferma, dunque, Rafael Nadal tallonato da Roger Federer a breve distanza mentre il n.1 del Bel Paese resta Fabio Fognini (n.22 del Ranking), ...

Tennis - Roger Federer può tornare numero 1 al Mondo! Cosa deve fare per superare Nadal nel ranking ATP? : Roger Federer può tornare a essere il numero 1 al Mondo! Il Maestro, infatti, è secondo nel ranking ATP ma ora Rafael Nadal è distante soltanto 155 punti: lo spagnolo è davvero nel mirino dell’elvetico che può tornare in cima alla classifica dopo più di cinque anni dall’ultima volta (l’ultima 4 novembre 2012). Il 36enne ha vinto l’Australian Open, suo ventesimo Slam della carriera, e ha approfittato del ritiro del mancino ...

Tennis - Ranking ATP (29 gennaio) : Roger Federer avvicina Rafael Nadal. Sale ancora Fabio Fognini : Dopo il favoloso back-to-back agli Australian Open, l’elvetico Roger Federer si avvicina all’iberico Rafael Nadal nel Ranking ATP: tra i due mostri sacri della racchetta ora ci sono soltanto 155 punti. Lontano anni luce il resto del mondo: il croato Marin Cilic, runner up a Melbourne, guadagna tre posti e si porta al numero tre, davanti al bulgaro Grigor Dimitrov, insidiato anche dal tedesco Alexander Zverev. Al sesto posto ora ...