Tempo di elezioni | esplode l’ironia social | manda la tua foto con l’hashtag

Elezioni : Ippolito a M5S - mai sottratto Tempo a mio ruolo di assessore (2) : (AdnKronos) - Ippolito chiarisce anche la sua partecipazione alle Politiche. "Se avessi avuto una sorella – afferma ironicamente la componente del governo Musumeci - avrei rinunciato alla candidatura, ma la mia partecipazione a queste consultazioni vuole solo dare forza ad un progetto politico in cu

Elezioni : Ippolito a M5S - mai sottratto Tempo a mio ruolo di assessore : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - "Sin dal mio insediamento, non ho sottratto un secondo di lavoro alla mia intensa attività istituzionale, sacrificando tempo ai miei affetti familiari, figurarsi alle iniziative politiche. La vera campagna elettorale stanno tentando di farla i miei accaniti detrattori

Elezioni - Formigoni candidato per il centrodestra : "In tribunale ho perso solo il primo Tempo" : L'ex governatore dice di essersi presentato con 'Noi con l'Italia' "per spazzare via una polemica insulsa e incostituzionale"

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone tornano in Tempo per le elezioni : Questa sera, venerdì 2 febbraio, alle 20.40 su Canale andrà in onda la nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA condotta da Michelle Hunziker e Gerry Scotti. In studio le veline.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:25:00 GMT)

Roma - minisindaca virtualmente sfiduciata : ci sono le firme. M5s Temporeggia per arrivare al post elezioni : Roberta Capoccioni, minisindaca del III Municipio di Roma, è virtualmente sfiduciata. È arrivata nel pomeriggio, infatti, la tredicesima firma alla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni. Decisiva la sottoscrizione di Cristiano Bonelli, ex presidente eletto con la Lista Marchini, che si era preso alcuni giorni di tempo per riflettere. Dopo le dimissioni di Paolo Pace al VII Municipio Garbatella, quello di Montesacro è in ordine di ...

Elezioni - Marchionne scarica Renzi : “L’uomo che appoggiavo non lo vedo da Tempo - non capisco cosa gli sia successo” : Matteo “Renzi mi è sempre piaciuto come persona. Quello che è successo a Renzi non lo capisco. Quel Renzi che appoggiavo non l’ho visto da un po’ di tempo”. Lo afferma l’amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne. L'articolo Elezioni, Marchionne scarica Renzi: “L’uomo che appoggiavo non lo vedo da tempo, non capisco cosa gli sia successo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni Lombardia - Fontana (Lega) : “Perché io? Mi illudo che mi ritengano capace. Ho poco Tempo - ma correrò di più” : “Salvini mi ha chiesto di candidarmi ai primi di gennaio. Non sono svenuto perché ho un certo autocontrollo. Sicuramente il tempo è un po’ poco ma correremo un po’ di più”. Così il candidato alle regionali del centrodestra, Attilio Fontana, che, questo pomeriggio incontrerà Berlusconi. “Io tramite tra Salvini e Berlusconi? Questi retropensieri non li conosco: non so perché mi abbiano scelto, mi illudo che lo abbiamo ...

Gentiloni a Che Tempo che fa : “Il mio impegno finisce con le elezioni. No inerzia o alchimie” : “Non sono attrezzato per una lunga monarchia. Ho preso un impegno. E l’impegno finisce con le elezioni”. Così Paolo Gentiloni ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 a proposito della possibilità di dover gestire una lunga transizione dopo il voto, e continua: “Le elezioni sono importantissime, ogni cittadino può dire la sua, e le elezioni determineranno chi governerà, non l’inerzia o una ...

Scrutatori Comune Torino elezioni politiche 2018 : c'è Tempo fino al 28 gennaio Video : C'è ancora dubbio sull'ufficialita' della data delle #elezioni politiche 2018 che si dovrebbero tenere il 4 Marzo [Video] dell'anno venturo ma il sito del Comune di Torino ha gia' pubblicato le informazioni relative alla presentazione della disponibilita' a svolgere l'incarico di scrutatore. Questo comunicato rappresenta un'importante opportunita' per i disoccupati che possono svolgere il ruolo di scrutatore e guadagnare una cifra superiore ai ...